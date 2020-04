Le restaurant le plus cher de New York vend des box à sushis à 740€

La livraison de repas à domicile atteint des sommets à New York.

Alors que la ville américaine est confinée depuis des semaines, le célèbre restaurant japonais Masa (3 étoiles Michelin) a annoncé la commercialisation dès vendredi 24 avril de box sushis à faire soi-même pour la somme de 800 dollars (soit 740€).

D’après le site Eater qui a révélé l’information, les boîtes contiendraient de quoi faire un repas pour quatre personnes. A l’intérieur, Masa propose les ingrédients pour faire des temaki : tranches de poisson cru, crudités, gingembre, wasabi, sauce soja, feuille d’algue et riz. Les clients devront les assembler eux-mêmes une fois le colis réceptionné. La box ne comprend pas les boissons. Seules 20 boites seront disponibles chaque vendredi.

Géré par le chef emblématique Masa Takayama, le restaurant Masa a été contraint à la fermeture depuis le début du confinement dans l’état de New-York. Avant cela, il était très réputé pour la qualité de ses sushis mais aussi pour son addition salée. En effet, un dîner pour deux y revient environ à 1385 euros (1500 dollars).

En plus d’être le restaurant le plus cher de New-York (d’aucuns disent de tous les Etats-Unis), Masa a sans doute la box à sushis la plus chère au monde.