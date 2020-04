Les petits plats livrés à domicile de Seazon

Si la perspective du déconfinement se précise, les Français ont encore de nombreuses soirées à passer chez eux et autant de repas à préparer.

Depuis le début du confinement, Seazon (groupe FoodChéri) connaît un véritable succès avec sa formule de petits plats livrés à domicile.

Attention il ne s’agit pas d’un one shot : Seazon propose un abonnement avec un nombre définis de plats que l'on souhaite recevoir chaque semaine, soit entre 4 et 14. Sans surprise, plus les commandes sont nombreuses, moins c’est cher.

Ensuite, vient l’heure des recettes. Elles sont plutôt simples et équilibrées : émincé de poulet à la moutarde et poêlée de légumes, curry d'aubergines au lait de coco, risotto aux petits pois bio et à la menthe. Elles ont chacune une fiche descriptive bien détaillée, (jusqu’à l’empreinte carbonne) : tous les ingrédients y sont listés, ainsi que le nombre de calories et le nutriscore. A ce propos, Seazon met en avant que 86% de ses plats sont en A ou B.

Il y a également des indications sur le mode de dégustation, froid ou chaud et si besoin sur les instructions. Tout est franchement bordé, il n’y a qu’à ouvrir son colis et déguster.

On peut susprendre son abonnement à tout moment, définitivement ou pour une période déterminée. Coté tarif, le prix du repas oscille entre 9,97€ et 6 ,64€.

A noter : les soignants bénéficient d’une offre spéciale. Seazon offre désormais -25% sur toutes leurs commandes à leur domicile, partout en France, et cela jusqu’à la fin de la crise.

Livraison : France entière