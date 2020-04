Confinement : Fauchon et Baba au Run apportent du muguet aux personnes isolées le 1er mai

Pour célébrer le 1er mai, Fauchon et Baba au Run se sont associés et proposent de venir livrer un brin de muguet et tout un panier de gourmandises aux personnes isolées. Cette «opération muguette» s’agit en fait d’un concours ouvert à tous sur les réseaux sociaux.

Pour y participer, il suffit de taguer un proche isolé sur la page Instagram du pâtissier Fauchon et ou de celle de la start-up sportive et inventive Baba au Run. Les gagnants verront débarquer le 1er mai Jean-Baptiste Martinon, fondateur de Baba au Run, sur son Solex vintage avec dans ses bras un panier vraiment gourmand (chocolats, pâtes de fruits, calissons d’Aix…) ainsi qu’un brin de muguet de la marque « Fleurs d’ici ».

Dix paniers sont à gagner. Une façon simple de faire plaisir à ses proches.