Les restaurants Big Mamma se lancent ce mercredi dans la vente à emporter

Fermés depuis le début du confinement, et jusqu’à nouvel ordre, les restaurants Big Mamma reprennent du service. Dès ce mercredi, à 18h, le dispositif de vente à emporter «Click & Collect» sera proposé par plusieurs adresses parisiennes du groupe.

Depuis la mi-mars, les amateurs de gastronomie italienne ont dû se faire une raison : les pizzas et les tiramisus dans une bonne trattoria, ce n’est pas pour tout de suite.

Pour leur redonner le sourire après quarante-trois jours assignés à résidence, Big Mamma transforment certains de ses restaurants en épiceries et traiteurs où l’on pourra commander en ligne son panier via le site bigmammagroup.com, avant de passer le récupérer à l’adresse de son choix, et à une heure définie au préalable. Bien sûr, les retraits s’effectueront à l’extérieur des établissements, et sans contact.

Ouverte de 12h à 22h, la partie épicerie proposera plein de spécialités comme le parmiggiano DOP 24 mois du Caseificio Gennari, le jambon de Parme de Stefano Borchini ou l’huile d’olive de la maison. Sans oublier, une sélection de vins transalpins.

Côté traiteur - service disponible de 18h à 22h -, on retrouvera à la carte des arancini au safran, le délicieux gratin de conchiglie à la truffe, des pizzas, une mousse au chocolat et une glace à la noisette du Piémont. Tous les ingrédients pour se préparer soi-même une bonne recette de pâtes fraîches seront également en vente.

En attendant que la vente à emporter soit aussi accessible à Lille, Lyon et Londres, et qu’un service de livraison s'organise dans les jours ou semaines à venir, «Click & Collect» est accessible dans les restaurants East Mamma (11e), Ober Mamma (11e), Mamma Primi (17e), BigLove (3e), Popolare (2e), Pink Mamma (9e) et Libertino (10e).