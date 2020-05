«Eatology» : le régime minceur «Kéto» débarque à la maison

Après des semaines passées en confinement, nombreux sont les Français à vouloir perdre du poids et retrouver la ligne. La start-up Eatology propose des programmes minceur, incluant la livraison à domicile de repas sains et équilibrés.

Cloîtrés entre quatre murs avec le réfrigérateur pour seul horizon, on a souvent été tentés depuis la mi-mars par une tablette de chocolats ou un paquet de chips en guise d’en-cas ou d’apéritif. Au fur et à mesure que les jours passent, la balance affiche un poids qui suscite parfois des cris d’effroi en direct de la salle de bain.

Par conséquent, et alors que le déconfinement se profile, il est temps de se reprendre en main et de retrouver une silhouette affutée grâce une activité sportive régulière, accompagnée d’une alimentation aux apports nutritionnels contrôlés.

Eatology a élaboré trois programmes minceur, dont le régime cétogène, aussi appelé «kéto», qui connaît un incroyable succès auprès des stars hollywoodiennes comme l'actrice Gwyneth Paltrow. «Son principe est simple mais radical : en réduisant l’apport en glucides à seulement 10% et en favorisant les lipides (65%), le corps entre en état de cétose. Il brûle alors les graisses de manière accélérée. Résultat, une perte de poids sèche rapide, réservée aux initiés», explique la start-up.

© Eatology

On supprime les céréales, le lait, les légumineuses et les légumes riches en amidon pour consommer davantage de viande, de poissons gras, d’œufs et des légumes verts. Et on n'hésite pas à boire au minimum deux litres d’eau par jour. Que ceux qui craignent de devoir passer en cuisine pour suivre ce régime cétogène se rassurent : tous les plats (petit-déjeuner, déjeuner et/ou dîner, et en-cas) sont préparés par le chef Franck Brasseur, diplômé de l’école Ferrandi qui a travaillé avec de grands chefs français et internationaux.

Les plats sont livrés chaque jour, du lundi au vendredi

A partir de 164,50 euros la semaine, tous les repas quotidiens sont livrés par coursier à domicile du lundi au vendredi, chaque matin entre 7h et 10h, dans un sac en papier kraft recyclable. Et en cette période de crise sanitaire, les règles d'hygiène et la distanciation sociale sont bien entendu respectées. Une fois récupérés, les plats préparés n'ont plus qu'à être réchauffés au four ou au micro-ondes.

A la carte, par exemple, merlan rôti au four et sauce à l’aneth servi avec un gratin de courgettes et sa tombée d’épinards, poulet mariné à l’indienne et son gratiné de brocolis à la crème de parmesan, ou encore mousse Kéto à la vanille de Madagascar et aux éclats de noisettes.

Parce que le «kéto» ne convient pas à tout le monde, Eatology propose deux autres formules : le régime «Low Carb» qui met l’accent sur les lipides et les protéines animales et végétales avec, entre autres, la préparation d'un saumon caramélisé et son gratin de chou-fleur, ainsi que la version «Bien-être» qui offre un grand choix de petits-déjeuners et mise davantage sur les trois grands types de macro-nutriments avec à la clé, un succulent pad thaï à la dinde. Ajustable selon les clients et leurs habitudes, le service Eatology est pour le moment uniquement accessible en semaine à Paris. Ces journées de diète sont déclinées en trois niveaux caloriques, allant de 1.200 à 1.800 kilocalories, à choisir en fonction de son état de santé, de son poids, de ses attentes et aussi de sa capacité à gérer la faim et le grignotage.

Le week-end, point de livraison, mais le site regorge de conseils en nutrition et d'idées de recettes simples à réaliser qui s'intègrent parfaitement à l'ensemble des programmes choisis.