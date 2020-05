Cédric Grolet ouvre sa boutique en ligne

Le pâtissier star Cédric Grolet l’avait laisser entendre sur les réseaux sociaux ces derniers jours : sa boutique en ligne est désormais officiellement ouverte.

Avant le confinement, il fallait parfois s’armer de patience pour pouvoir acheter un simple croissant dans sa boulangerie-pâtisserie à Opéra. Finies les files d’attente avec ce système de « click and collect ».

On peut commander en ligne sur le site et passer ensuite récupérer ses pâtisseries sur place (attention : retrait disponible 48h après la prise de commande en ligne).

Pour l'heure, aucune livraison à domicile est annoncée. En revanche, on peut se rendre sur place pour faire ses achats : la boutique est ouverte du mardi au samedi de 10h à 17h.

Le chef pâtissier du Meurice a enrichi sa carte de créations colorées : fleur de vanille, Paris-Brest, tartes aux fruits à base de pâte sucrée (fraises Ciflorette, fraises des bois, framboises ou pistache )… Il y a également les corbeilles de fruits (fraises Ciflorette, fraises des bois et framboises, à partir de 10€ ) qui sont le résultat d’une fusion entre une viennoiserie et une pâtisserie. La pâte est inspirée de celle du croissant.

©pmonetta

Les blockbusters flan vanille (12€), cake au chocolat et lsurtout cookies aux fruits et aux pépites de chocolat sont toujours là ainsi que le croissant (3€) et le pain au chocolat.

Et comme il s’agit aussi d’une boulangerie, on pourra également acheter plus simplement la baguette tradition (2€), un pain aux céréales ou une foccacia.

Fort de ses millions de followers sur Instagram, Cédric Grolet fait ainsi sa rentrée post-confinement. D’autres nouveautés sont à suivre. Sur la page d’accueil du site, un service click and collect mais cette fois pour l’offre Le Meurice est annoncé.