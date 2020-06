Jean Imbert et Pharrell Williams ouvrent un restaurant à Saint-Tropez

Jean Imbert doit ouvrir dans quelques jours un nouveau restaurant à Saint-Tropez (Var) avec la star américaine Pharrell Williams pour associé. Il vient de publier un post sur Instagram qui confirme une ouverture « dans quelques jours ».

Il y a trois jours, le célèbre chef parisien annonçait sur son compte « @pharrell et moi, nous ouvrons un café / restaurant ensemble dans 10 jours en France ».

Le restaurant s’appelle ToShare et est situé place des Lices dans le célèbre village. Peu d’informations ont filtré sur le projet. Un site internet a été mis en ligne mais n’est pas encore ouvert.

La Fourchette dévoile cependant le menu : tomate ananas, sésame noir, mozzarella (14€) en entrée, nem langoustine menthe (22€) et fish&chips thon&courgette (24€) en plats et cerise matcha et framboise passion (11€) en desserts. Le site de réservation classe le restaurant dans la catégorie « branché, cosy »

Ce n’est pas la première fois que les deux célébrités s’associent pour l’ouverture d’un restaurant. En novembre 2018, les deux hommes ont ouvert le Swan à Miami dans le quartier de Buena Vista.