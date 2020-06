Burger King lance le croissan'wich à la viande végétale

La tendance de la viande végétale se confirme. Burger King a lancé une version végétarienne de son croissan'wich, un burger proposé dans son menu petit-déjeuner.

Pour l'occasion, la chaîne de fast-food s'est alliée avec la marque Impossible Foods, spécialiste des alternatives végétaliennes à la viande dont la popularité ne cesse de grimper, comme son titre en bourse.

Walt Disney avait d'ailleurs été la dernière grande marque à annoncer en mars que la viande végétalienne d'Impossible Foods serait désormais vendue dans ses parcs d'attractions.

.@BurgerKing is launching forces with Impossible Burger for the new Impossible Croissan'wich: https://t.co/IEODTu6Mf9 pic.twitter.com/X4Qx9SBWUW

— AP Food Ingredients (@apfood) June 22, 2020