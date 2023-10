L'enseigne lumineuse d'un fast-food affiche «Hamas» à cause d'une panne, la police ferme le restaurant

Le fast-food Chamas Tacos de Valence (Drôme) a fait l’objet d’une fermeture administrative, à l’issue d’une intervention de la police sur place. Le motif, une panne sur une lettre de l’enseigne lumineuse du restaurant, qui affiche «hamas» au lieu de «Chamas».

La vidéo de l'intervention est devenue virale sur les réseaux sociaux, mais l'affaire a été prise très au sérieux par les forces de l'ordre. La police est intervenue dans un des Chamas Tacos de Valence (Drôme), ordonnant sa fermeture administrative. Et pour cause, un défaut sur l'enseigne lumineuse du restaurant a éteint à moitié le «C» de «Chamas» sur la devanture, affichant donc «hamas tacos».

Sur la vidéo postée dans la soirée du mercredi 18 octobre, on peut entendre un des policiers annoncer la fermeture administrative de l’établissement face au salarié : «C’est un peu marrant excusez-moi, les forces de l’ordre viennent me voir pour un "C" en moins», s’est-il amusé, tout de même dépassé par la situation.

Présente au moment des faits, une jeune femme a posté sur TikTok une vidéo montrant des extraits de l’intervention des forces de l’ordre.

L'enseigne lumineuse en panne depuis des mois

«Tout ça là, c’est juste parce qu’il y a écrit "hamas", c’est un délire», a-t-elle témoigné en montrant deux voitures de police stationnant devant l’établissement avec les sirènes allumées, au début de la vidéo qui a déjà été visionnée plus de 586.000 fois.

Reste que cette panne n'a pas amusé tout le monde. Un des agents a expliqué au salarié que ce sont des habitants qui ont contacté les forces de l’ordre pour signaler ce défaut de devanture, qu’ils ont associé aux récentes actualités : «C’est remonté au niveau du maire», a-t-il précisé.

«Ce n’est pas fait exprès, vous le savez très bien», a lancé l’employé présent sur les lieux, appuyé par l’autrice de la vidéo : «Ça fait des mois qu’il est en panne le truc, je le vois à chaque fois que je passe», a-t-elle déclaré à la fin de la vidéo, indiquant qu'elle en posterait la suite ce jeudi 19 octobre.

«Demain, c’est sûr et certain vous ne le verrez plus», a toutefois indiqué l'employé. Mais cela n’a pas suffi aux forces de l’ordre, qui ont demandé au salarié d’appeler le gérant du magasin afin que l’enseigne lumineuse soit éteinte sur-le-champ : «Si vous le laissez ce soir, vous prenez une fermeture administrative demain», a indiqué l’agent.

La vidéo est devenue virale sur TikTok, mais également sur X où de nombreux internautes ont exprimé leur indignation.