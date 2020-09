Ces 5 restaurants parisiens dont on va parler en cette rentrée

Le Covid-19 n’aura pas raison de leur passion. Malgré un contexte sanitaire difficile, de nombreux chefs ouvrent de nouvelles tables dans la capitale pour le plus grand bonheur des gastronomes en quête de saveurs. Voici cinq restaurants à découvrir au mois de septembre pour un voyage gustatif.

Eats Thyme (1er)

Après une longue carrière dans la finance, Carla Rebeiz a réalisé son rêve : ouvrir en plein cœur de la capitale, et à quelques mètres seulement de la place des Victoires, un restaurant-épicerie entièrement dédié à la gastronomie libanaise. Tout au long de la journée, on y savoure des croissants au zaatar, une Mann’oushe (galette de blé bio fourrée) ou une salade fattoush pour un peu de fraîcheur.

Eats Thyme, 44, rue Coquillière, Paris (1er).

Tortuga (9e)

La foule s'est pressée cet été devant les Galeries Lafayette pour obtenir une table chez Créatures, le spot tendance végétarien installé sur le rooftop des grands magasins. Nul doute que la deuxième adresse du chef autodidacte Julien Sebbag, baptisée Tortuga, et qui se situe juste en face, suscitera le même engouement. Au menu, du poisson frais, des légumes et fruits de saison, et une vue à couper le souffle sur l’Opéra Garnier. Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes.

Tortuga, Galeries Lafayette Paris Haussmann, 25, rue de la Chaussée d’Antin, Paris 9e.

Brigade du Tigre (10e)

Déjà aux commandes du restaurant Eels, rue d’Hauteville, Adrien Ferrand ouvrira fin septembre une seconde adresse avec son grand ami, Galien Emery. Chez Brigade du Tigre, les gourmands pourront se régaler de spécialités asiatiques comme le fameux canard laqué ou la poitrine de cochon, le tout accompagné d’un saké ou d’un Gin tonic basilic thaï.

Brigade du Tigre, 38, rue du Faubourg Poissonnière, Paris 10e.

Mosuke (14e)

Mory Sacko a illuminé la 11e saison de Top Chef et est devenu l’un des candidats les plus emblématiques du concours culinaire de M6 grâce à sa bonne humeur, son sourire, et son originalité quand il s’agissait de préparer des plats pour le jury. Dans son premier restaurant, Mosuke, situé rive gauche, ce jeune chef proposera à la carte des assiettes aux influences africaines et japonaises. On a hâte de goûter par exemple la sole cuite en feuille de bananier.

Mosuke, 11, rue Raymond Losserand, Paris (14e).

Ischia (15e)

Aucun doute, Cyril Lignac souffre d’hyperactivité et ne cesse de multiplier les projets. Alors qu’il a repris la présentation de «Tous en cuisine», son émission en direct sur M6 qui a été suivie par des millions de téléspectateurs pendant le confinement, Cyril Lignac revient avec la trattoria Ischia qui sera en lieu et place du Quinzième, l’ancienne table gastronomique étoilée du chef originaire d’Aveyron. Un bel hommage à cette petite île paradisiaque dans le golfe de Naples.

Ischia, 14, rue Cauchy, Paris 15e.