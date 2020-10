«Emily in Paris» : le restaurant de la série attire les fans

Depuis sa sortie sur Netflix, «Emily in Paris» agite les réseaux sociaux, notamment pour l’image qu’elle renvoie de la capitale, jugée peu réelle. Mais ce qui existe bien, en revanche, c’est un restaurant qui a servi de lieu de tournage et qui, depuis, attise la curiosité des fans.

Le « Terra Nera », situé dans le 5e arrondissement à Paris n’est autre que «Les deux compères», nous apprend le Figaro. Le personnage de Gabriel - incarné par l’acteur français Lucas Bravo - est le chef de ce restaurant fictif, reconnaissable à sa devanture rouge. Si dans la série l’établissement passe pour une table bien française, dans la réalité il s’agit d’un restaurant typiquement italien.

Terra Nera est tenu par Valerio et Johann, propriétaires du lieu depuis 42 ans, rapporte le Figaro. On y sert dans la vraie vie des linguine sardegna, des tortelloni gorgonzola ou encore des fusilli terra nera.

Les deux propriétaires commencent à voir affluer des curieux qui ont repéré la table dans la série. Pour surfer sur ce phénomène, ils n’ont pas hésité à mettre en place un menu spécial Emily in Paris (39 euros). En guise d’apéritif, c’est un americano qui est servi, clin d’œil à la série américaine.

L’ensemble des scènes ont été tournées en juillet et aout 2019. Depuis son lancement, «Emily in Paris» est la cible de critiques pour le portrait qu’elle fait de Paris, mais dans le même temps elle semble cartonner sur la plate-forme, puiqu’elle figure déjà dans le top 10 des séries les plus plébiscitées. Une saison 2 n’a toujours pas été officiellement commandée. Valerio et Johann devront encore patienter avant de savoir s’ils accueilleront un jour un deuxième tournage.