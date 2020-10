Couvre-feu : 5 restos où dîner dès 19h à Paris

Le couvre-feu impose aux restaurants situés dans les zones tendues de fermer leurs portes à 21h. Afin de s’adapter à ces nouvelles contraintes, de nombreuses tables ont déjà annoncé la mise en place d'un service avancé. Voici une sélection de tables où venir dîner dès 19h afin d’être rentré chez soi pour 21h.

La Scène

Auréolée de ses deux étoiles au guide rouge, Stéphanie Le Quellec fait une nouvelle fois preuve de sa capacité d’adaptation. Elle propose désormais un dîner compatible avec le couvre-feu (du lundi au vendredi, de 19h00 à 20h30): menu en 4 actes à 175 euros par personne (hors boisson) / Accord mets et vins à 75 euros par personne.

Restaurant La Scène, 32, avenue Matignon Paris 8e

Pierre Sang

Il y a du mouvement dans les cuisines de Pierre Sang. In Oberkampf et On Gambey acceptent désormais les réservations pour les déjeuners jusqu’à 15h. Le soir, rendez-vous à 18h pour déguster un menu en six plats. Une version plus courte (quatre plats) est proposée à 19h. Le staff se donne une semaine pour tester ce nouveau mode de fonctionnement « Si cela est concluant nous continuerons les semaines suivantes » explique-t-il.

In Oberkampf, 55, rue Oberkampf, Paris 11e et On Gambey, 6 rue Gambey, Paris 11e

Le Servan

Pas de menu en plusieurs services au Servan mais de la friture, une « offre dans l’air du temps » qui permet de se restaurer avant le couvre-feu. « Nous vous accueillons à partir de ce "soir", avant le coucher du soleil, sans réservation pour manger de belles Fritures et boire du vin. » explique l’équipe. A noter : l’offre est valable 7 jours sur 7.

Le Servan, 32, rue Saint-Maur, Paris 11e

Dupin

A deux pas du Bon Marché, Dupin maintient ses portes ouvertes le soir mais avec une formule plus souple. Le chef Nathan Helo propose une série de tapas intitulée « Dupin sur la planche ». Tout est servi à l’assiette. Planche végétale (caviar d’aubergines, falafels, pleurotes panées) à 18 euros et Planche animale avec croquettes de pigeon et de poisson, jambon à 22 euros.

Dupin 11, rue Dupin, Paris 6e

©Pierre Lucet Penato

Bistrot Paul Bert

Le célèbre bistrot du 11e arrondissement de Paris s’adapte lui aussi en restant ouvert la semaine jusqu’à 20h30. A la carte ? bulots à l’aïoli (10 euros), terrine de campagne maison (8 euros) et lièvre à la royale (38 euros). A déguster avec un verre de vin nature, évidemment.

Le bistrot Paul Bert, 18, rue Paul-Bert, Paris 11e