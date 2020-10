Noël 2020 : les plus belles bûches des chefs pâtissiers

Pour oublier quelques minutes la crise sanitaire, rien de tel que de se pencher sur son menu de Noël. Les grands pâtissiers ont planché cette année sur de très belles bûches. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Thierry Marx

Le rouge vif de cette bûche attise la gourmandise : pain de Gênes amandes, biscuit Joconde amandes, confit de fruits rouges, mousse amandes, glaçage fruits rouges… Elle est livrée avec un kit de miniatures en chocolat en forme de rennes, sapins et petites étoiles pour planter soi-même son décor.

Thierry Marx Bakery, bûche 6-8 personnes, 39€, format buchette, 5,50€ (disponible du 12 au 25 décembre dans les boutiques à Paris)

© Mathilde de l’Ecotais

Philippe Conticini x Galeries Lafayette

A l’image d’un petit nuage, cette bûche du maître Philippe Conticini ravira tous ceux qui voudront finir leur repas de Noël sur une note fruité. Biscuit coco - croustillant Duja amande - compotées d'ananas relevée au gingembre - mousse noix de coco grillées

Maison Philippe Conticini x Galeries Lafayette, format 6-8 personnes, 50,00€ (disponible dès le 15 décembre ; en vente uniquement aux Galeries Lafayette Gourmet)

Pierre Hermé

Sans doute la bûche la plus étonnante de cette saison. Pierre Hermé associe cassis et chocolat du Bélize dans sa création issue de la collection Fééries Célestes. Le tout est enrobé d’une coque de chocolat parée d’étoiles filantes.

Pierre Hermé, bûche Fleur de Cassis signature 10-12 personnes, 120 € (disponible du 19 au 25 décembre)

Jean Imbert x Carrefour

Le chef Jean Imbert s'est associé à Carrefour pour concevoir une jolie bûche de Noël à petit prix. Elle est préparée à base de marrons d'Ardèche, sans colorant artificiel. Sa composition est relativement traditionnelle : pâte de marron, brisures de marron, crème et biscuit.

Bûche aux marrons Carrefour & Jean Imbert, 6 personnes (11,90€) et 8 personnes (14,95€). En vente à partir du 8 décembre dans les hypermarchés Carrefour et Carrefour Market et sur carrefour.fr

La Meringaie

La traditionnelle bûche peut aussi se décliner en pavlova, un dessert particulièrement gourmand mais tout en légèreté, qu’on apprécie en fin de repas copieux. La Meringaie propose cette année l’Astrée avec son festival de saveurs : chocolat noir, fève Tonka, poires, des amandes, des noix de pécan, des noix de macadamia torréfiées

La Meringaie, Astrée, 12-14 personnes, 75€ (A noter. : disponible uniquement les 24 et 25 décembre prochains, sur réservation).

Benoit Castel

Les enfants seront sans doute hypnotisés par ce cyclope qui tire la langue. Benoît Castel s’est entouré de deux artistes, Tal Lancman et Maurizio Galante pour cette création de Noël qui cache un cœur…en forme de coeur.

Benoît Castel, bûche 6-8 personnes, 50 € (disponible dans les 3 boutiques : 72 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris,11e - 150 rue de Ménilmontant, Paris, 20e - 11 rue Sorbier, Paris, 20e).