Nouvel An 2024 : quel temps fera-t-il lors du réveillon ?

Avec un ciel globalement couvert et pluvieux, l’édition 2024 du réveillon devrait également être assez fraîche, selon les prévisions établies par Météo-France. À l’exception des départements et territoires d’Outre-mer, qui ne seront toutefois pas épargnés par les intempéries, et de quelques départements français, les températures dépasseront difficilement les 12 degrés.

Pour bon nombre de Français, l’année 2024 démarrera sous la pluie. C’est en tout cas ce qu’anticipe Météo-France, à une dizaine de jours du réveillon selon ses prévisions probabilistes. Pour la journée du 31 décembre, les prévisions de l’institut sont toutefois moins alarmantes avec des éclaircies par endroits, mais toujours quelques averses en Corse, dans l’Est de la France, en Bretagne, en Normandie et dans le Cantal ainsi que dans l’extrême sud-ouest de l’Hexagone.

Plus précisément, dans la journée de la Saint-Sylvestre, il y aurait quelques éclaircies sur la quasi-totalité du territoire français, excepté dans les zones géographiques citées ci-dessus. Il y aura même du soleil à Marseille (Bouches-du-Rhône) où le mercure varierait entre 8 et 15°C.

À Paris (Île-de-France) comme à Lille (Hauts-de-France), les températures devraient être comprises entre 6 et 12°C. Ce sera davantage qu’à Strasbourg (Alsace) où les habitants pourront espérer une température maximale de 10 degrés mais moins qu’à Limoges (Nouvelle-Aquitaine) ou Aurillac (Cantal) : dans ces deux communes, il fera au maximum 9 degrés… sous la pluie. À Chaumont (Haute-Marne), il faudra se couvrir : Météo-France y prévoit en effet des minimales de - 4°C.

De la pluie sur la quasi-totalité du territoire le 1er janvier

Le lendemain, jour du Nouvel An, il n’y aura pas que la gueule de bois qui piquera, avec de la pluie sur la quasi-totalité du territoire sauf dans le Sud de la France et en Corse. Les températures, elles, seront quasi-similaires à la veille avec 12°C maximum prévus à Bourges (Cher), Châlons-sur-Saône (Bourgogne-Franche-Comté) et Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes). Le tout sous un ciel pluvieux.

Les maximales de températures sont prévues pour Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) où le mercure affichera jusqu’à 21 degrés Celsius… également sous la pluie. Pour des températures douces sous un beau soleil, il faudra se rendre sur l’île de Beauté où des maximales de 16°C sont attendues. Il fera également beau et bon à Nice (Alpes-Maritimes) avec un thermomètre qui indiquera 14°C au maximum.

Du côté des Outre-mer, la situation météorologique ne sera pas forcément meilleure pour démarrer 2024 : sur l’île de la Réunion qui sera en pleine saison des pluies le 1er janvier, dans les terres comme sur le littoral, la pluie règnera, selon les prévisions de Météo France. Les températures seront néanmoins comprises entre 23 et 26°C. À la Guadeloupe également, bien que la saison des pluies soit terminée dans l’archipel des Petites Antilles, le ciel sera globalement très nuageux, avec quelques éclaircies sur l’ouest de l’île, à Basse-Terre et Deshaies et des températures toutefois comprises entre 25 et 26°C.