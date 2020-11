Voici les 7 aliments qui contiennent le plus de vitamine D

Des études menées en Espagne et en Angleterre s’intéressent au rôle de la vitamine D dans la lutte contre le coronavirus. D’après des chercheurs américains, les personnes en carence ont plus de chance de développer des cas graves de la maladie.

On sait déjà qu’elle est essentielle dans la minéralisation des os et qu’elle s’obtient en s’exposant au soleil. Mais on peut aussi la trouver dans l’alimentation.

Les sardines à l'huile en conserve

Les sardines en boîte sont un concentré de bonnes choses pour l’organisme. Comme tous les poissons gras, elles sont riches en acides gras insaturés (oméga 3). Mais elles contiennent aussi de la vitamine D. Une portion de 100 gr (soit l’équivalent d’une boite) représente la moitié des besoins journaliers recommandés.

©inigo-de-la-maza-unsplash

Le caviar

Ce mets de luxe est aussi plein de vitamine D. Mais ce n’est pas tout : les œufs d’esturgeon sont riches en phosphore et en protéines. Attention toutefois à ne pas en abuser : cela risque de faire mal au portefeuille et au cœur, car le caviar contient du cholestérol.

©robert-anasch-unsplash

Le saumon/la truite

Ces deux poissons sont très bons pour compléter son apport en vitamine D. Ils contiennent en moyenne 10 µg de vitamine D pour 100 g. Avec une telle portion, les besoins journaliers recommandés sont couverts. On préférera le manger cuit à la vapeur plutôt que fumé pour profiter de ses nutriments.

©caroline-attwood-unsplash

Le chocolat noir

Pour une santé de fer, le chocolat est décidément le remède idéal. Il contient environ 5 µg de vitamine D pour 100g, soit précisément la dose recommandée par jour. Les tablettes qui ont une forte teneur en cacao en contiennent plus.

©charisse-kenion-unsplash

Le lait

Les Français en consomment de moins en moins, pourtant le lait contient des nutriments essentiels comme la vitamine D. Un verre de 250 ml en contient près de 3,7 µg. Sans surprise, le lait entier, ou encore mieux le lait cru, sont meilleurs pour la santé.

©daniela-diaz-unsplash

Le foie de veau

Beaucoup de personnes rechignent à manger du foie de veau. Et pourtant, tout comme le foie gras de canard, il contient de la vitamine D. Et ce n’est pas son unique atout : il est également très bien pourvu en fer et en protéines.

Les champignons

Les espèces de champignons comestibles sont d’importantes source de vitamine D. C’est d’ailleurs le seul végétal qui en contient. D’après les experts, on relève 2 microgrammes de vitamine D pour 100 grammes.

©thanh-soledas-unsplash