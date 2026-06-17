Troubles de l’équilibre : voici les 5 maladies qui peuvent en causer

S’ils sont largement méconnus, les troubles de l’équilibre touchent chaque année plus d’un million de Français. Ils sont généralement causés par des affections qui perturbent le système vestibulaire.

Vertiges, nausées, instabilité… Pour le moins inconfortables, ces sensations sont souvent associées aux troubles de l’équilibre, des pathologies mal connues et pourtant très répandues. Chaque année, en effet, les Français sont plus d’un million à se rendre chez leur médecin pour ces motifs.

Les causes de ces troubles peuvent être multiples. Pour cause, l’équilibre repose sur un réseau complexe de systèmes. Ceux-ci sont au nombre de trois : la vision, la proprioception et le vestibule.

La vision informe le cerveau sur la position et les mouvements du corps. La proprioception fournit, elle, des repères concernant l’environnement et les déplacements dans l’espace. Enfin, le vestibule permet au cerveau de percevoir la notion de haut et de bas. Il est situé dans l’oreille interne, comme le rappellent nos confrères de Santé Magazine.

L’ensemble des informations envoyées par ces systèmes permet ainsi le maintien de l’équilibre. Certaines maladies peuvent néanmoins altérer le fonctionnement de cette triade et entraîner, en conséquence, des troubles de l’équilibre.

La migraine vestibulaire

La migraine vestibulaire est une cause fréquente de vertiges. Elle se produit lorsque le système vestibulaire se trouve perturbé par un retour anormal des informations transmises par les cervicales ou le système oculomoteur, composé des muscles qui permettent à l'œil de se diriger vers les différentes directions.

Outre les sensations vertigineuses entraînées par cette pathologie, elle peut être accompagnée d’autres symptômes tels que des nausées, des acouphènes, des sensations de lourdeur, ou des difficultés de concentration.

Le vertige positionnel paroxystique bénin

Figurant parmi les causes les plus fréquentes de vertiges, le VPPB est déclenché par les changements de position de la tête. Il est dû au détachement de cristaux dans l'oreille interne. Appelés otoconies, ces cristaux se détachent et se déplacent pour des raisons souvent inconnues.

Les vertiges occasionnés par cette pathologie peuvent être accompagnés de nystagmus, des mouvements involontaires et saccadés des yeux. S’ils ne causent pas de douleur, ils peuvent entraîner des nausées voire des vomissements.

La névrite vestibulaire

Cette pathologie est provoquée par l'inflammation du nerf vestibulaire. Situé dans l’oreille interne, ce dernier transmet des informations sensorielles sur la position de la tête par rapport à l’ensemble du corps.

La névrite provoque des vertiges intenses et soudains, qui s’accompagnent généralement de nausées et de vomissement. Tout comme le VPPB, un nystagmus peut être observé.

La maladie de Ménière

Moins fréquente que les pathologies précédemment citées, la maladie de Ménière se caractérise par des crises de vertige ainsi qu’une perte progressive de l’audition. Ces crises, souvent aiguës, sont généralement accompagnées de nausées et de vomissements.

Cette maladie est causée par un déséquilibre de la pression des liquides contenus dans l’oreille interne. Les causes de cette maladie ne sont, pour l’heure, pas connues.

Le vertige postural perceptif persistant

Aussi appelé PPPD, le vertige postural perceptif persistant est un trouble neurologique fonctionnel. Il provoque une sensation persistante d’étourdissements et d’instabilité ainsi qu’une hypersensibilité visuelle. En outre, cette affection peut entraîner de l’anxiété, laquelle entraîne une altération significative de la qualité de vie du patient.

Le PPPD survient généralement à la suite d’un autre trouble vestibulaire. Le cerveau peine à se rétablir complètement et reste en état d’alerte, réagissant de manière excessive.