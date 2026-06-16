Bruce Willis n'a pas perdu la mémoire et n'a pas conscience d'être malade, selon sa femme Emma Heming Willis

L'épouse de Bruce Willis, Emma Heming, affirme que l'acteur, aujourd'hui âgé de 71 ans, ne se rend pas compte qu'il souffre de démence.

Il n'a pas conscience d'être malade. Emma Heming, l’épouse de Bruce Willis, a récemment donné des nouvelles de l’acteur et a tenu à démystifier l’idée selon laquelle la star, qui a reçu un diagnostic d'aphasie en 2022 et de démence fronto-temporale l'année suivante, aurait perdu la mémoire. «Quand les gens demandent : 'Est-ce qu’il se souvient de vous ?', eh bien oui, car il n’a pas la maladie d’Alzheimer ; il souffre de DFT», a affirmé la jeune femme de 37 ans, ce lundi 15 juin, dans le podcast The Bossticks. «Je crois que c’est une idée fausse très répandue : quand on pense à la démence, on pense à la perte de mémoire, mais c’est différent de la maladie d’Alzheimer».

«La maladie d’Alzheimer est la forme la plus courante de démence, mais la DFT est la forme la plus courante de démence chez les personnes de moins de 60 ans», a-t-elle souligné. Concernant la manière avec laquelle la maladie affecte la vie, elle a ajouté : «Je crois que ce qu'on ressent avec toute forme de démence, c'est que la maladie nous ronge. (...) Vous savez, ces maladies, elles prennent, elles prennent, elles prennent – parfois très lentement – et on fait constamment le deuil de différentes pertes. On est donc en deuil permanent. Il faut simplement s'y adapter et évoluer».

Comme le rappelle EW, Emma Heming avait confié en janvier dernier que l'acteur n'était pas conscient de son état. «Je crois qu'ils (les malades atteints de DFT, ndlr) pensent que c'est normal. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde», avait-elle précisé dans le podcast Conversations With Cam. «Il existe un terme – une affection neurologique qui accompagne la DFT et d'autres types de démence – appelé anosognosie, où le cerveau est incapable d'identifier ce qui lui arrive. Les gens pensent qu'il s'agit de déni, ils ne veulent pas aller chez le médecin parce qu'ils se disent : 'Je vais bien' – c'est là que l'anosognosie intervient. Ce n'est pas du déni, c'est simplement que leur cerveau change. Cela fait partie de la maladie».

«C’est la raison pour laquelle Bruce (Willis) n’a jamais fait le lien avec cette maladie, et j’en suis vraiment heureuse. Je suis heureuse qu’il ne le sache pas», a révélé Emma Heming qui a eu deux filles avec la star de «Piège de cristal», Mabel, 14 ans, et Evelyn, 12 ans.