Noël 2020 : voici la nouvelle bûche gourmande de Yann Couvreur

Le chef pâtissier parisien vient de présenter sur Instagram sa nouvelle création pour les fêtes de fin d’année et totalise déjà plus de 20.000 likes.

Fidèle à son emblème le renard, ce nouveau dessert est baptisé Isatis. C’est une référence au renard polaire qui vit dans les régions arctiques comme au Groenland ou en Islande.

La nouvelle bûche est donc surmontée d’un petit renard blanc. Il s’est lové sur une couche de neige où l’on peut distinguer la trace de ses petites pattes.

Pour la dégustation, elle est composée d’un biscuit et croustillant pécan, avec un cœur au caramel vanille et sirop d’érable. Le dessert comprend aussi un praliné pécan et une mousse vanille et sirop d’érable. Le tout est surmonté d’un sujet chocolat garni de praliné pécan.

Ces bûches sont disponibles sur commande dans l’une des trois boutiques Yann Couvreur à Paris

Bûche Isatis (pour 6 personnes), Yann Couvreurr, 90€