La recette de la tarte normande de Gaston Lenôtre

En 1975, le pâtissier Gaston Lenôtre marquait l'histoire des livres de pâtisserie avec son ouvrage Faîtes votre pâtisserie comme Lenôtre, co-écrit avec sa fille Sylvie Lenôtre. À l'occasion des 100 ans du pâtissier normand, les éditions Flammarion rééditent cet ouvrage. On y retrouvera notamment la recette de la tarte normande.

Préparation : 15 minutes ; cuisson : 40 minutes

Ingredients (pour 8 personnes)

350 g de pâte brisée

600 g de pommes Reinette

50 g de beurre

80 g de sucre vanillé

Pour la glace royale

1/2 blanc d’œuf (soit 15 g)

125 g de sucre glace

3 gouttes de jus de citron

Matériel

Moule de 26 cm de diamètre x 4 cm de haut

Palette

Rouleau

Sauteuse

Spatule

Préparation

Préparez la pâte brisée si possible la veille.



Pelez les pommes et coupez-les en tranches épaisses. Dans une sauteuse, faites fondre le beurre, ajoutez le sucre vanillé et faites sauter les pommes pendant 5 minutes. Laissez refroidir. Foncez le moule avec la moitié de la pâte brisée. Piquez le fond avec une fourchette. Garnissez avec les pommes froides. Abaissez le reste de la pâte en un cercle de 26 cm de diamètre et recouvrez-en les pommes. Faites bien adhérer les bords et aplatissez ce couvercle de pâte le plus régulièrement possible.



Préchauffez le four à 200 °C.

Préparez la glace royale en mélangeant à la spatule dans un bol pendant 2 minutes le 1⁄2 blanc d’œuf et le sucre. Ajoutez 3 gouttes de jus de citron à la fin. Nappez-en toute la surface de la tarte à l’aide d’une palette. S’il vous reste de la pâte brisée, décorez le dessus avec un quadrillage de bandes de pâte. Faites cuire à 200 °C pendant 40 minutes. La glace royale doit devenir blonde. Dès qu’elle est sèche, je vous conseille de la couvrir d’un papier aluminium. On peut aussi entrouvrir le four à l’aide d’une cuillère. Démoulez tiède et servez rapidement. Sinon gardez-la à température ambiante la journée et réchauffez-la quelques minutes à four très doux.

PATE BRISÉE

Préparation : 15 minutes ; repos : 1 heure minimum ; cuisson : 15 à 25 minutes

Ingredients (pour 3 tartes de 8 personnes)

20 g de sucre semoule

15 g de sel fin

375 g de beurre

2 œufs

2 à 3 cuillerées à soupe de lait

500 g de farine type 45 ou 55

Vous pouvez utiliser jusqu’à la moitié de beurre salé, dans ce cas diminuez de moitié la quantité de sel donnée dans les ingrédients.

Matériel

Cercle ou un moule

Papier cuisson

Plaque du four

Poids ou lentilles pour le moule

Robot pétrisseur (facultatif)

Rouleau

Malaxez dans le bol pétrisseur le sucre et le sel avec le beurre ajouté par morceaux. Incorporez ensuite les œufs et le lait, mélangez quelques secondes et ajoutez la farine en une fois. Travaillez le moins longtemps possible. Cette pâte ne doit pas être ééstique, mais il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’il reste des petits morceaux de beurre.

Rassemblez la pâte, formez une boule. Lorsque la pâte est prête, emballez-la et laissez-la reposer 1 heure ou mieux 1 nuit au réfrigérateur. Elle sera meilleure et plus facile à abaisser le lendemain. Abaissez la quantité désirée sur un plan de travail propre et légèrement fariné ; foncez le moule ou le cercle métallique sur la plaque du four, soit à ras bords, soit en laissant déborder un peu de pâte autour. Dans ce cas, chiquetez le bord en biais avec le dos d’un couteau. Laissez reposer 1 heure au frais.

Conservation : 8 jours bien emballée au réfrigérateur. Les moules peuvent être foncés 24 heures à l’avance, ils attendront au frais avant d’être garnis.

Conseil: pour éviter d’avoir une pâte élastique, commencez par fraiser la farine avec la moitié de quantité de beurre pour obtenir une pâte grossièrement sablée, puis continuez la recette normalement.

Recette extraite du livre Faîtes votre pâtisserie comme Lenôtre, Editions Flammarion, 29,90€ (disponible à partir du 18 novembre en librairie et dans les boutiques Lenôtre)