Voici 3 sites pour se faire livrer des produits frais à la maison

Qui a dit que l'on ne pouvait pas se faire plaisir pendant le confinement ? Pour nous accompagner dans la préparation de bons petits plats, producteurs et enseignes proposent des services de livraison de produits frais à domicile. Voici trois plates-formes à tester de toute urgence sans sortir de chez soi.

Les Paniers Mixtes : des fruits et légumes de saison

© Les Paniers Mixtes

A l’origine, le primeur parisien Les Vergers St-Eustache ne travaillait qu’avec des professionnels de la restauration et des grands chefs. Mais l’épidémie de coronavirus et le confinement qui en découle obligeant les restaurants à fermer, ont changé la donne. Alexia Foucher-Charraire, directrice générale des Vergers St-Eustache, a décidé de faire équipe avec Anne Rialland-Bouchara pour créer le site «Les Paniers Mixtes» destiné aux particuliers qui souhaitent bien manger avec des produits locaux.

Chaque lundi, à 18h, des paniers composés de fruits et légumes de saison classiques ou plus exotiques comme les feuilles d’huître, sont proposés à la vente (20 € le panier extra légumes, 25 € la version extra fruits et 35 € le panier mixte). Ils peuvent être complétés avec d’autres produits «invités» tels que les granolas Supernature de Catherine Kluger ou le cœur de saumon fumé impérial Kaviari. Des conseils et des astuces de chefs sont aussi disponibles. La livraison à domicile à Paris et en proche banlieue s’élève à 8 €, 5 € à partir de 60 € d’achat, et est gratuite dès 100 €. Elle s’effectue du mercredi au dimanche. On peut aussi récupérer son panier dans différents points de collecte et camion collecte.

Beaugrain : des pièces de viande de grande qualité

© Beaugrain

Comme Les Paniers Mixtes, Beaugrain fournissait avant le confinement les grands noms de la cuisine et les plus belles tables étoilées. En raison de la crise sanitaire, cette maison a été contrainte de s’adapter, et tente de séduire aujourd’hui le grand public. Et avec ces produits d’excellence issus du meilleur du terroir français, le pari est réussi.

Ce site propose un immense marché en ligne : crèmerie (beurre demi-sel Echiré, burrata à la truffe, tommette de chèvre, œufs bio…), fruits et légumes de saison et herbes aromatiques, ou encore des produits d’épicerie fine et des bouteilles de vin. Sans oublier, sa belle sélection de viandes labellisées et conditionnées sous vide. Parmi les offres, la côte de bœuf de Salers (38,64 € les 1,1 kg), le poulet de 100 jours à rôtir au four (19,75 € les 2 kg) ou la côte de veau double à partager (26,59 € les 700 g). Les commandes sont livrées directement par Beaugrain en Ile-de-France sous 24h à 48h. Pour le reste de la France, les produits sont expédiés via le service Chronofresh pour garantir fraîcheur et qualité.

Eataly : le meilleur de la gastronomie italienne

© Eataly

Si les escapades en Italie sont compromises en raison de l’épidémie, on peut tout de même profiter de la dolce vita chez soi grâce au service de livraison de l’enseigne Eataly Paris Marais. Sur la boutique en ligne, près de 500 produits sont disponibles pour le plus grand plaisir des amateurs de gastronomie italienne.

Dans son panier virtuel, on glisse de la Mortadella de Bologne (3,44 €), du Parmigiano Reggiano AOP 60 mois d’affinage (18,90 €), des gnocchis au gorgonzola (3,50 €), du risotto aux asperges (3,50 €) ou des linguine ail et basilic (4,90 €). On peut aussi ajouter à ses courses de l’huile d’olive extra vierge de Frantoio Muraglia (35 €), une sauce à l’artichaut (5,90 €) et une bouteille de Prosecco (à partir de 9,90 €). Alors que le réveillon de Noël approche à grands pas, Eataly propose également des produits savoureux et traditionnels comme le Panettone au chocolat et aux pistaches (19,90 €).

Pour recevoir sa commande, il faut compter entre un à deux jours. Les frais s’élèvent à 5 € pour Paris intra-muros, 8 € pour la région Ile-de-France et 9,90 € pour le reste de la France. La livraison est offerte à partir de 120 € d’achat.