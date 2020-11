Alimentation végétarienne : quels bénéfices pour la santé ?

L'allimentation végétarienne fait encore l'objet de certains préjugés, notamment concernant son impact sur la santé. Alors que nombreux encore sont ceux qui pensent qu'elle entraîne des carences et autres effets néfastes, les nutritionnistes s'accordent à dire que c'est plutôt l'inverse.

Avant de poursuivre, il s'agit de rappeler qu'il faut bien faire la différence entre alimentation végétarienne, qui exclut seulement la consommation de viande, et alimentation végétalienne (ou vegan), qui exclut tous les produits issus des animaux.

Pas de carences

Ainsi, les végétariens ne présentent aucune carence, la seule substance que l'on ne trouve que dans les produits animaux étant la vitamine B12, présente dans les oeufs, le fromage ou le lait.

La carence en vitamine B12 ne concerne d'ailleurs pas que les végétariens ou les végétaliens, puisque près de 40% de la population française en souffrirait, y compris donc les personnes qui mangent de la viande.

Mais comme pour n'importe quel type de mode d'alimentation, le végétarisme implique de varier les aliments que l'on mange. On peut être végétarien et manger tous les jours des pizzas quatre fromages ou des pâtes par exemple.

Toutefois, en excluant la viande, l'alimentation végétarienne permet de repenser notre manière de se nourrir, impliquant notamment d'inclure un maximum de fruits, légumes et céréales différents, ce que ne fait pas la majorité de la population.

De l'énergie

Contrairement à une idée répandue, les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales sont bien plus efficaces que la viande pour nous fournir de l'énergie, les glucides qu'il contiennent étant le meilleur carburant pour le corps et des muscles.

De plus en plus d'athlètes expliquent ainsi être passés à un régime végétarien voire végétarien pour améliorer leurs performances, de Lewis Hamilton (F1) à Serena Williams (tennis), en passant par Kyrie Irving (Basket).

Une meilleure récupération

Les sportifs plebiscitent également l'alimentation végétarienne car elle permet de récupérer plus vite de ses efforts, et même de prévenir ou de guérir plus rapidement des blessures. En effet, il s'agit d'un régime riche en antioxydants, qui réduisent l'inflammation dans le corps.

Une meilleure digestion

C'est l'un des premiers constats que font les personnes qui adoptent une alimentation végétarienne : on peut manger plus, sans jamais se sentir «lourd» après un repas.

Les végétaux sont en effet riches en fibres, qui elles-mêmes facilitent le transit intestinal. Ils contiennent aussi des prébiotiques, qui permettent d'améliorer la flore intestinale. Ainsi, les principales sources de prébiotiques sont l'inuline (produite par les plantes), les légumineuses, certains fruits ainsi que les grains entiers.

Des kilos en moins

L'alimentation végétarienne, en favorisant les légumes, fruits, céréales et légumineuses, est moins calorique et contient moins de gras qu'une alimentation «classique» centrée sur la viande. Riche en fibres, elles augmentent également le sentiment de satiété et incitent à ne pas manger plus qu'il n'en faut.

Faible en gras saturés, elle contribue également à prévenir les maladies cardiovasculaires, le cholestérol, ou encore le diabète de type 2. Elle permet également, comme l'on montré des études récentes, de mieux contrôler la glycémie.