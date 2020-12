Les 5 bienfaits surprenants de la betterave

Elle est facilement reconnaissable à sa couleur rouge et à sa chair légèrement sucrée. Produite notamment dans le nord de la France, la betterave se consomme crue ou cuite, selon les envies. Riche en nutriments, en fibres et en antioxydants, elle possède des vertus non négligeables pour la santé. Voici cinq de ses bienfaits.

Elle draine le foie

Les fêtes de fin d’année s’accompagnent le plus souvent de dîners caloriques et de goûters accompagnés de vin chaud. Les excès en tout genre fragilisent l’organisme. Riche en flavonoïdes et en bétacarotènes, la betterave, consommée entre autres sous forme de jus, permet d’éliminer les toxines accumulées dans l’organisme, favorise la digestion, et nettoie le foie pour le protéger des inflammations.

Elle préserve les yeux

Les feuilles de la betterave contiennent des caroténoïdes ce qui fait de ce légume aux puissants antioxydants, un allié pour protéger ses yeux. En effet, il aide à freiner l’apparition de la cataracte et de maladies liées à la rétine. On passe donc en cuisine et on prépare les feuilles comme on a l’habitude de le faire avec les épinards.

Elle protège le cœur

La betterave renferme des vitamines et des minéraux, ce qui permet de redonner de l’énergie à un coprs fatigué. Composé de nitrates, elle fait baisser la pression artérielle. Grâce à son pouvoir antioxydant, ce légume permet aussi de limiter les risques de maladies cardiovasculaires. La bétanine protège enfin certains organes comme les poumons, et fait de cet aliment un anticancer redoutable, à condition d'en manger régulièrement.

Elle garantit un teint éclatant

De nombreuses marques l’utilisent dans la composition de leurs produits cosmétiques afin de prévenir le vieillissement cutané et l’apparition de rides et de ridules tant redoutées par les femmes… et les hommes. Sous forme de masque, la betterave redonne de l’éclat au teint et apporte de la brillance aux cheveux.

Elle améliore la performance sportive

A l'instar des barres énergétiques ou des bananes, les sportifs ont souvent ajouté le jus de betterave à leur alimentation. Les nitrates présents se transforment en nitrites puis en oxyde nitrique. Les vaisseaux sanguins sont ainsi dilatés, la pression artérielle baisse, et le cœur est davantage irrigué. Les muscles sont mieux oxygénés. Les athlètes voient donc leur performance s’accroître, et constatent avec joie que la récupération après l'effort est plus rapide.