Salmonelle : plusieurs sachets de salades rappelés dans des enseignes de grandes distribution

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rendu un avis ce jeudi 10 décembre, signalant la présence de salmonelle dans des sachats de salade vendus en grande distribution.

La Direction rappelle plusieurs sachets de Roquette, Mesclun et Jeunes pousses des marques Auchan, Saint-Eloi, Système U et Bonduelle, vendus dans des formats de 125g et 145g.

Les sachets contaminés chez Auchan sont les lots de Roquette 3596710294947 et 3596710294947 et le lot de Mesclun 3596710294961. Le lot de Mesclun Saint-Eloi 27631329 et les lots Bonduelle 27631363 et 27631345 vendus chez Intermarché sont également concernés.

Sont également rappelés les lots Bonduelle de Jeunes Pousses et Roquette 27631336, 27631359 vendus chez Système U, le lot de Mesclun 27631363 (La Grande Epicerie de Paris), et les lots de Jeunes pousses et Roquette Bonduelle 27631336 et 27631359 vendus chez Carrefour.

Les lots de jeunes pousses et Roquette au format 145g 27631336 et 27631359 sont également signalés chez Leclerc. Tout comme les lots de Mesclun et Jeunes Pousses Bonduelle 27631336, 27631363 et 27631345 de l'enseigne.

La liste complète des salades rappelées est notifiée dans l'avis, à consulter ici.

les effets indesirables de la salmonelle

La DGCCRF rappelle que les «les toxi-infections alimentaires» causées par les salmonelles peuvent provoquer des «troubles gastro-intestinaux, diarrhées, vomissements et douleurs abdominales, souvent accompagnés de fièvre».

Ces symptômes peuvent s'accentuer sur les personnes immuno-déprimées, les personnes âgées et les jeunes enfants. La période d'incubation varie de 6 à 72 heures.