3 nouveaux burgers à tester en attendant Noël

En attendant Noël et la fin du confinement, voici 3 nouveaux burgers disponibles à la vente à emporter ou en livraison qu'on peut tester.

Vivanda Burger

Le chef Akrame Benallal vient d’ouvrir Vivanda Burger. Un comptoir à burgers sans place assise, en take-away ou livraison, avec une carte resserrée autour de trois choix de burgers seulement : le hamburger, le cheeseburger et le veggie burger. Ils sont tous relevés par la fameuse sauce noire aux ingrédients tenus secrets.

Vivanda Burger, 20, rue du cherche midi Paris, 6e (à emporter ou en livraison sur Deliveroo).

Big Fernand

Pour les fêtes, la célèbre enseigne de burgers (qu’elle appelle hamburgés) s’associe à l’Artisan de la Truffe. Cela donne le Tartuffe : bœuf français, mont d’or, roquette et sauce à la truffe.

Tartuffe, recette éphémère en édition limitée, Big Fernand, à retrouver dans les menus Little Formule (17,2 euros) et Big Formule (20,20 euros)

Aloha Green Burgers

Il en faut aussi pour les végétariens. Aloha Green Burgers vient de lancer sa nouvelle offre de burgers en partenariat avec Garden Gourmet (Nestlé). Trois recettes 100% veggie et gourmandes à se faire livrer à domicile en Ile-de-France, à Nice et Lyon. L’amazing burger à la raclette, le magic au saint-nectaire, et le fantastic au cheddar et à la sauce barbecue. Ils sont tous les trois préparés avec le sensational burger de Garden Gourmet aux protéines de soja et de blé.

Aloha Green Burgers disponible en livraison sur Deliveroo ou Ubereats à Paris, Levallois-Perret, Nanterre, Nice, Lyon, Bourg les Valence. A partir de 16€ la formule