La recette de la terrine façon foie gras de Marie Laforêt

Les plats de fête sont bien souvent associés à des produits d’origine animale. Mais il est tout à fait possible de se faire plaisir en respectant un régime végan.

Dans son dernier livre, Marie Laforêt présente ses meilleurs plats qui font cohabiter l’esprit de Noël avec une alimentation saine et éthique. Voici sa recette de la terrine façon foie gras.

Ingrédients (pour 8 personnes)

200 g de shiitakés frais

1 cuil. à soupe d’huile d’olive

125 g de tofu soyeux

2 cuil. à café d’agar-agar

1-2 cuil. à soupe d’armagnac ou de cognac

150 ml de crème de soja

8 cuil. à soupe d’huile de coco désodorisée fondue

4 cuil. à soupe de miso blanc

4 cuil. à soupe d’huile de noix

1 pincée de muscade moulue

1 pincée de clou de girofle moulu

¼ de cuil. à café

de coriandre moulue

¼ de cuil. à café

de poivre noir moulu

½ cuil. à café de sel

Préparation

1. Laver et émincer les shiitakés et les faire revenir avec l’huile d’olive dans une poêle, à feu moyen, pendant environ 8 minutes. Mixer avec le tofu soyeux à l’aide d’un mixeur plongeant.

2. Dans une petite casserole, mélanger l’agar-agar, l’armagnac et la crème de soja, porter à ébullition et cuire pendant 2 minutes.

3. Ajouter cette préparation au mélange shiitakés et tofu, incorporer tous les autres ingrédients et mixer à nouveau. Verser dans une terrine, des ramequins ou de petits cercles en métal et faire prendre pendant 4 heures au réfrigérateur.

4. Démouler juste avant de servir. Trancher et servir avec des toasts ou utiliser dans les recettes de votre choix pour remplacer le foie gras.

Recettes extraites de Mes plats de Noël Vegan, Marie Laforêt, éd Solar, 22€