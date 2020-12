Les 7 tendances food qui vont faire 2021

L’année 2020 a été bouleversée par l’arrivée du coronavirus. Sans surprise, la fermeture des restaurants et les périodes de confinement ont bousculé les habitudes alimentaires. D’après les observateurs, de nouvelles tendances devraient s’installer durablement l’an prochain. Voici ce qu'il faut s’attendre à voir dans nos assiettes en 2021.

les grands chefs en livraison à domicile

Le milieu de la restauration est l’un des plus touchés par la crise sanitaire. Pour faire face à une baisse de recettes exceptionnelle, les chefs ont dû se réinventer et trouver de nouveaux modèles. De Stéphanie Le Quellec à David Toutain, bon nombre d’entre eux se sont lancés dans la vente à emporter sans trop savoir où cela allait les mener. Avec l’expérience, ce modèle économique s’est affiné. Les restaurants gastronomiques devraient continuer à l’exploiter après leur réouverture.

Le chef étoilé Olivier Nasti s'est lancé dans la vente à emporter lors du premier confinement. ©frederick_florin_afp

Les fruits et légumes

Chaque année a son légume fétiche. En 2017, c’était la chicorée et l’an dernier la celtuce, une laitue asperge qui finalement s’est montrée plutôt discrète. D’après le New York Times, 2021 sera l’année de tous les légumes. La bonne santé et les défenses immunitaires resteront au cœur des priorités de chacun. Les produits frais, au premier rang desquels les fruits et légumes, seront donc fortement plébiscités pour leurs bienfaits.

©ja-ma-unsplash

L’Upcycling

A l’heure où la chasse aux déchets est lancée, l’upcycling food va devenir une vraie tendance. Avant le confinement, quelques restaurants s’étaient lancés dans le « zéro déchet ». Mais le recyclage des épluchures peut tout à fait se pratiquer à domicile. D’après Whole Foods Market, cette approche en cuisine va se généraliser en 2021.

Le retour du petit déjeuner

Il a longtemps été négligé voire complètement zappé. Le petit déjeuner pourrait faire son grand retour en 2021 d’après Whole Foods Market. Avec la généralisation du télétravail, le repas « le plus important de la journée » d’après les nutritionnistes, devrait faire plus d’adeptes. Jus de fruits frais, œufs au plat, tartines beurre et confiture… Les idées ne manquent pas.

Le San Sebastian cheesecake

Avec sa croute brûlée et son coeur crémeux, cette spécialité basque qui a vu le jour dans les années 1990 pourrait bien être la saveur de l’année 2021 d’après le New York Times. Il est plébiscité aussi bien par les grands chefs qui le proposent en version revisitée que par les gourmets qui le réalisent à la maison avant de poster leur exploit sur Instagram. Il ne manque plus que l’agroalimentaire.

Les cours de cuisine virtuels

Avec le confinement, la cuisine n’a jamais été aussi populaire. En famille, en couple voire en solo, c’est une agréable façon d’occuper son temps avec un bon repas à la clé. Beaucoup de chefs l’ont compris et ont multiplié les masterclass en ligne sur les réseaux sociaux, souvent sponsorisés par des marques comme en ce moment Jean François Piège et Monoprix. La tendance devrait se confirmer en 2021 avec la nouveauté du moment : les recettes audios à l'image de celles que proposent Sound Chef (Audible).

La cuisine du réconfort

On l’appelle confort food. La cuisine du réconfort sera plus que jamais au top en 2021. La crise sanitaire risque de perdurer encore quelques mois. Pour se remonter le moral, rien de tel qu’une bonne recette de grand-mère qui fait appel à des souvenirs d’enfance. Pas toujours diététique, la confort food (mousse au chocolat, fondue, etc.) a le simple mérite de faire du bien.

©american-heritage-chocolate-unsplash