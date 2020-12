Les meilleurs repas de fête à se faire livrer pour le réveillon

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas. Pour s’offrir de la haute cuisine à domicile sans passer des heures aux fourneaux, les grands chefs ont préparé des menus gastronomiques à emporter. C’est la meilleure façon d’épater ses convives, mais aussi de soutenir une profession durement frappée par la crise. Voici les plus belles offres disponibles.

Eric Frechon

Le chef 3 étoiles Eric Frechon fait tourner les cuisines de sa brasserie Lazare : son menu (95€ ou à la carte) est prêt à dresser : foie gras de canard mi-cuit en terrine, boudin de homard, poularde cuite au vin jaune à la truffe et aux légumes oubliés, brie, et bûche Benoit Castel.

Menu de la Nouvelle Année disponible les 31 décembre et 1er janvier. Commande à passer sur lazare-paris.fr avant le 27 décembre. 95€ hors boissons. Livraison à domicile (+12 €) ou en click & collect.

Mauro Colagreco

Les étoiles de Mauro Colagreco sont prêtes à rayonner dans toute la France. Depuis son restaurant Mirazur salué par la critique du monde entier, le chef argentin a préparé un menu paré pour la livraison : fleur de lotus, dorade royale, bouillon aux agrumes, raviolis au chapon et homard bleu dans un consommé à la truffe, pithiviers au pigeonneau…Un menu gastronomique en cinq services par le meilleur restaurant du monde.

Menu disponible pour le réveillon St-Sylvestre et le Jour de l’an, 240€ par personne

Jean-François Piège

L’incontournable chef Jean-François Piège a quant à lui préparé trois menus différents, « festifs et gourmands ». Le menu de prestige (150€ par personne) est à la hauteur de la réputation de l'homme : bonbons comté-truffe noire, émulsion de saumon fumé au citron vert, homard bleu de Bretagne en chaud-froid façon thermidor, filet de bœuf de Charolais préparé à la Rossini, sauce Périgueux, pommes Lorette, comme une bûche éclair marrons-clémentines…

Menu à venir récupérer les 30 et 31 décembre, en click & collect, de 12h à 15h, au Clover Grill, au 6, rue Bailleul, Paris 1er

Yannick Alleno

Jusqu’au jour de l’an, Yannick Alleno propose un menu de fête à 120€ en quatre services : foie gras de canard à la truffe noire dattes confites et pain brioché, noix de coquilles Saint-Jacques sauce corsée, fondue d'épinards et tomates d'été en mayonnaise iodée, belle volaille de ferme parfumée à l’huile de carapace, tranches de homard breton en fricassée maraîchère à l’américaine, bûche Mont-Blanc au cœur des Alpes… Tous les plats sont déjà préparés et conditionnés au Pavillon Ledoyen. Il ne manquera plus qu’à suivre les conseils du chef pour mettre la touche finale.

Les fêtes du Pavillon Ledoyen, menu à 120€, retrait sur place et livraison