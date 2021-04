Pâques : comment faire des œufs en chocolat ?

A Pâques, le chocolat est roi. Si les professionnels sont très doués pour proposer des créations en tout genre, il est tout à fait possible de se lancer dans du «fait-maison». Voici une recette simple qui régalera les gourmands.

Peu coûteuse, cette recette nécessite 500g de chocolat de couverture et de 5% de mycryo, une poudre 100% à base de beurre de cacao pur. Question matériel, mieux vaut être solidement équipé et disposer d'un moule en polycarbonate, d'un pinceau et d'un thermomètre de cuisson.

D'abord faire fondre le chocolat à la bonne température

La première étape consiste à faire fondre le chocolat au bain marie. 55 degrés pour le chocolat noir, 48 degrés pour le chocolat blanc et 45 degrés pour le chocolat au lait.

Il convient ensuite de verser les 2/3 du chocolat obtenu dans un récipient en inox, puis de placer le tout dans un saladier d'eau froide, refroidie par des glaçons. Remuer en permanence le chocolat, lui permet de refroidir. Le chocolat noir doit alors atteindre les 28/29 degrés, les chocolats au lait et blanc, 26/27 degrés.

Coller les deux parties de l'oeuf en s'aidant d'une poêle

Une fois la température souhaitée obtenue, il faut retirer le récipient en inox du saladier. Et rajouter le tiers restant de chocolat dans le chocolat précedemment refroidi. On doit alors obtenir une température de 31-32 degrés pour le noir, et 29-30 degrés pour le reste des types de chocolat.

Il ne suffit plus que de remplir les moules en s'aidant du pinceau et laisser le tout reposer deux heures dans un endroit frais. Et le tour est joué. Ou presque. Car une ultime étape doit vous permettre de coller les deux parties afin d'obtenir la forme de l'oeuf. Pour cela, déposez chacune des deux parties sur une poêle chaude l'espace de quelques secondes. Une fois les bords fondus, ne reste plus qu'à assembler l'oeuf en plaçant chaque moitié l'une contre l'autre.