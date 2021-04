Le nouveau gâteau de voyage de Christophe Michalak pour La Maison du chocolat

Avis aux amateurs de chocolat : le célèbre pâtissier Christophe Michalak vient de signer une collab avec La Maison du Chocolat. Après Pierre Hermé ou encore David Wesmaël, c’est donc au tour du chef aux multiples boutiques parisiennes de se plier à l’exercice.

Le résultat est 100% gourmand : un gâteau dont les photos parlent d’elles-mêmes. Un biscuit épais et dense au chocolat fondant, le tout enrobé d’un glaçage au chocolat parsemé de grué. On y retrouve du praliné très caramélisé, des noisettes du Piémont grillées et de la ganache noire particulièrement ronde. Pour les ingrédients, du chocolat Manjari pur Madagascar, de la farine de riz, et des œufs bio ont été utilisés.

©Delphine Michalak

Christophe Michalak a voulu créé un gâteau efficace. « La pâtisserie actuelle est très construite, très stylisée, elle se cherche parfois beaucoup trop sur le look », explique le chef.

Ce dernier, en collaboration avec Nicolas Cloiseau de la Maison du Chocolat, s’est donc inspiré du Sachertorte, une célèbre pâtisserie viennoise du XIXe siècle servie à l’hôtel Sacher en Autriche.

Il est livré dans une boite de voyage élégante et pratique. Mi-pâtisserie, mi bonbon de chocolat, ce gâteau de voyage s’envoie ou se partage. Il peut se conserver trois semaines à température ambiante.

Gâteau de voyage Christophe Michalak pour La Maison du Chocolat, 4 à 5 personnes, 480 g , 35€

Disponible dans les boutiques La Maison du Chocolat et sur le site de la marque