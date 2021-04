Voici 5 pâtisseries qu'il faut avoir goutées une fois dans sa vie

Cédric Grolet, François Perret, Pierre Hermé... Ces grands noms de la pâtisserie font rêver le monde entier.

Après le succès de son livre 50 plats de grands chefs qu'il faut avoir goutés une fois dans sa vie, Hélène Luzin s'est intéressée cette fois aux desserts dans un nouvel ouvrage. Voici 5 gâteaux emblématiques du savoir-faire français.

La Noisette 2.0 de Cédric Grolet

Née au tout début de son expérience au Meurice, la Noisette est un peu le dessert emblématique de Cédric Grolet. Elle va initier une longue série de trompe-l'oeil du célèbre chef, et surtout booster sa carrière. Aujourd'hui sa version 2.0 est moins sucrée, plus saine et plus fraîche.

Le Pain au chocolat de Maxime Frédéric

Maxime Fréderic, chef pâtissier au Cheval Blanc à Paris, a commencé sa formation par la boulangerie. C'est donc tout naturellement qu'il s'est tourné vers un monument de la gastronomie française pour le réinventer : le pain au chocolat. Le sien présente la particularité d'être feuilleté non seulement sur les tranches mais aussi sur le dessus.

La Pavlova aux agrumes de Jérôme De Oliveira

Créée en hommage à une danseuse au début du siècle, la pavlova est un grand classique des desserts. Celle de Jerôme de Oliveira, installé à Cannes, est un modèle du genre. Fraîcheur, légèreté, rondeur et agrumes.

La Tarte Smith de Philippe Rigollot

C'est en participant au concours des Meilleurs Ouvriers de France que Philippe Rigollot (Annecy) a eu l'idée de Tarte smith, une superbe pomme verte qui s'offre à la dégustation sur un socle de pâte.

Le P’tit beurre de Vincent Guerlais

Né et installé à Nantes, Vincent Guerlais pouvait difficilement faire l'impasse sur le p'tit beurre. A l'aide de bon chocolat, de noisette et bien entendu de beurre, il en a fait une version incroyablement gourmande.

50 gâteaux de grands pâtissiers qu’il faut avoir goûtés une fois dans sa vie, Hélène Luzin, photos de Guillaume Czerw, Editions de la Martinière, 39€