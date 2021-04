Top Chef - La guerre des restos : le menu Nomade de Matthias et Mohamed disponible en livraison

Mercredi soir sur M6, se tenait l’emblématique épreuve de «La guerre des restos» dans Top Chef. Le menu Nomade concocté par Matthias et Mohamed, grands gagnants de ce défi, est disponible en livraison dès ce jeudi et jusqu’au 28 avril, via la plate-forme Uber Eats.

Avec leur menu aux saveurs orientales qu’il proposait sur place et à emporter, les deux candidats en lice pour cette douzième saison ont conquis les papilles du critique gastronomique François-Régis Gaudry, ainsi que celles de l’ensemble des jurés.

Un grand bravo aux supporters de la team Nomade !





Dès demain, vous pourrez commander les plats Nomade dans votre ville. Pour tout savoir c’est par ici : https://t.co/tR3VnSPo11 #TopChef — Uber Eats France (@ubereats_fr) April 21, 2021

C’est désormais au tour des gourmands et afficionados de Top Chef de déguster leurs plats à la maison grâce à une offre disponible pendant une semaine. En entrée, maquereau à la flamme accompagné de son concombre grillé et de son yaourt iodé avec une touche d’huile végétale, suivi d’une épaule d’agneau confite, présentée sur son lit de pois chiche, coriandre et chorba. Le dessert à la fleur d’oranger est servi avec des agrumes minutieusement brûlés et un sponge cake à la pistache.

Quelque 200 menus sont disponibles en livraison à Paris et proche banlieue chaque jour. Une offre également accessible à Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse et Montpellier.

Dans ces sept villes françaises, des chefs de restaurants, comme Simon Carlier de Solides implanté dans la ville Rose, reproduisent ce menu à l’identique, respectant scrupuleusement les recettes de Matthias et Mohamed.

Menu Nomade complet proposé à 35 €. Entrée, 10€. Plat, 18€. Dessert, 8€.