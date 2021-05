Le chef pâtissier du Ritz François Perret ouvre sa pâtisserie

Il y aura sans doute foule le jour de l’ouverture. Quelques mois après le succès de son petit comptoir éphémère au Ritz, le chef pâtissier en vogue François Perret inaugure un spot dédié à ses créations gourmandes rue Cambon à Paris.

Un espace tout en lumière et en rondeur, qui prend place dans l’ancien bar du Ritz. Les gourmets y retrouveront les incontournables du chef : l’entremets au délicieux goût vanillé, la barre au chocolat littéralement craquante, la barquette qui met l’eau à la bouche… Les madeleines seront également disponibles dans des parfums de confits de fruits. Autant de desserts tout en finesse et en légèreté qui surfent souvent sur les souvenirs d’enfance.

©Bernhard Winkelmann

Pour cette ouverture, François Perret a affiné son offre de viennoiserie. Croissant et pain au chocolat (à partir de 3€) semblent avoir été étirés pour une dégustation optimale et un visuel original.

©Bernhard Winkelmann

Le comptoir, présenté « comme une annexe urbaine et ritzy » proposera aussi une série de sandwichs (à partir de 13€) qui obéissent au même format : le césar, le saumon, et le vegan.

Elu meilleur chef pâtissier du monde en 2019 (Les Grandes Tables du monde), le discret et sympathique chef François Perret s’est fait connaître du grand public avec le programme The Chef in a Truck diffusé sur Netflix. Il a rejoint le palace de la place Vendôme pour sa réouverture après de grands travaux en 2016. A 41 ans, il est devenu l’une des plus grandes pointures mondiales en pâtisserie.