Réouverture des terrasses : ces règles qui pourraient s'appliquer

La réouverture des terrasses se rapproche. A moins d’un revirement brutal de la courbe des contaminations, les restaurants et les bars pourront rouvrir leurs espaces extérieurs le 19 mai prochain.

« Il nous faut retrouver notre art de vivre à la française, en restant prudents et responsables » avait déclaré le chef de l’Etat Emmanuel Macron lors de son entretien à la presse régionale la veille du 1er mai.

Pour l’heure, seules deux indications ont été avancées : les tables pourront accueillir six personnes maximum et le couvre-feu sera reculé à 21h dans un premier temps. En revanche, aucun protocole n’a été communiqué. Les représentants du secteur et le gouvernement sont actuellement en train de peaufiner un protocole.

Aucune jauge ne devrait être annoncée, la taille des terrasses étant très aléatoire. On sait en revanche qu’une distance réglementaire devra être respectée entre chaque table. La Belgique, qui assouplit ses mesures restrictives ce 8 mai, prévoit 1,5 mètre. Pour les restaurateurs, une trop grande distance pourrait compromettre la rentabilité de la reprise de l’activité.

Les gestes barrières seront toujours applicables comme le port du masque pour se déplacer.

L’utilisation d’un QR code à flasher à l’entrée a régulièrement été évoqué. Il devait permettre de tracer plus facilement les cas contacts que le cahier de rappel. Un temps envisagé comme obligatoire, il pourrait finalement disparaître. En effet, en extérieur les cas de contaminations restent rares, d’après les études scientifiques.

Après les terrasses, les restaurants pourront rouvrir leurs portes dès le 9 juin, soit près de huit mois après leur fermeture. Là aussi avec une limite de six personnes par table. Ces règles pourraient ensuite être assouplies le 30 juin en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.