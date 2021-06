Kitchen Mania : la première chaîne SVOD dédiée à la cuisine lancée

Livres, programmes tv, réseaux sociaux… tout ce qui touche à la food se traduit souvent par un carton. Surfant sur cette tendance, la première offre française de vidéo sur abonnement (SVOD) entièrement dédiée à la cuisine vient d’être lancée.

Kitchen Mania propose déjà près de 150 heures de programmes. On y retrouvera des grands chefs étrangers comme Jamie Oliver mais aussi des Français comme Amandine Chaignot (Pouliche, Le Cagé de Luce).

L’ensemble promet «des recettes, des techniques, des astuces et des conseils» d’après le communiqué annonçant le lancement mais aussi des émissions de divertissement.

Capitaliser sur l'effet confinement

Ce lancement intervient plus d’un an après le premier confinement. Pendant cette période beaucoup de Français se sont mis ou remis aux fourneaux et ont redécouvert le plaisir de se faire à manger.

Kitchen Mania sera disponible sur la plate-forme Amazon Prime Video, pour 1,99€ par mois. Mais elle pourrait aussi être accessible sur les box. Des discussions avec les opérateurs de télécoms sont en cours.

Derrière ce projet on retrouve le groupe groupe audiovisuel Mediawan fondé notamment par Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Il fournit déjà dix chaînes thématiques sur Amazon via la fonction Prime Video Channels, qui permet aux utilisateurs de la plate-forme d'accéder à des chaînes ou contenus sur abonnement : automobile, mangas, histoire, films d'action etc.