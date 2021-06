Livraison : Yannick Alléno lance son burger haut de gamme

Yannick Alléno est lui aussi mordu de burgers. Il y a quelques semaines, le chef étoilé ouvrait avec son fils Antoine son nouveau concept au sein de Beaupassage (Paris 7e) Burger Père & Fils.

Un restaurant éphémère tourné vers la street food haut de gamme et son incontournable burger. Le chef étoilé y dévoilait son interprétation parisienne de ce sandwich, à déguster sur place ou à emporter.

A l’occasion de la fête des pères, qui a lieu ce dimanche 20 juin, il sera désormais possible de passer commande pour une livraison. Un burger spécial a été pensé pour les papas.

Baptisé «Marguerite», il est préparé avec de la viande de veau normand, des champignons de Paris et de la crème relevée à la noix de muscade, l’un des ingrédients favoris du chef étoilé.

Il s’accompagne de pommes de terre «coin de rue» (c’est-à-dire coupée de façon particulière, un côté bombé et un côté plat. Elles sont fumées et saupoudrées de paprika, thym et romarin. Deux sauces sont au choix : mayo relevée au livèche (cèleri sauvage) ou encore BBQ maison. Et pour le dessert : cookie au chocolat cuit à l’instant, crème fouettée au caramel à la fleur de sel et fruits secs torréfiés.

Le burger est à commander dès le dimanche 20 juin sur Deliveroo (formule à partir de 19€)

Burger Père & Fils, 53-57, rue de Grenelle, Paris 7e