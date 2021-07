Nestlé va renommer son biscuit «Negrita» commercialisé au Chili

Désireuse de moderniser l’image de sa marque, l’entreprise Nestlé a décidé de changer le nom de l’un de ses produits qui faisait polémique pour son caractère raciste et colonialiste.

Commercialisé au Chili depuis 60 ans, le gâteau baptisé «Negrita», signifiant «petite noire» en espagnol, va changer d’appellation en octobre pour un titre moins clivant.

«Dans le cadre d'un processus mondial de révision de son portefeuille de plus de 2000 marques et 25.000 produits, Nestlé a décidé de changer sa marque emblématique Negrita en Chokita», a expliqué la multinationale suisse dans un communiqué paru mercredi 21 juillet.

Company @Nestle is changing the name of "Negrita", a cookie sold in Chile, to "Chokita". The name change was decided "in light of the increased awareness of brands and their visual language regarding the use of stereotypes or cultural representations", the company writes. pic.twitter.com/APQJ3ZiaxZ

— Boris van der Spek (@BorisvanderSpek) July 21, 2021