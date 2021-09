Ces 5 bienfaits étonnants des flocons d'avoine

Sous forme de flocons, on ajoute souvent l’avoine à du fromage blanc ou à des fruits frais pour bien commencer la journée. Cette céréale apporte en effet de nombreux bienfaits pour la santé. Voici cinq raisons de l'intégrer à son alimentation de tous les jours.

Ils renforcent les os et les dents

Un bol de flocons d’avoine au petit déjeuner apporte à l’organisme une dose non négligeable de phosphore, sans oublier une forte teneur en calcium. Ainsi, cet ingrédient participe à une bonne santé des os et des dents.

Ils sont bons pour la peau

Riche notamment en calcium, en potassium ou en fer, cette céréale est recommandée pour avoir une belle peau. On le conseille en effet pour ses propriétés apaisantes et cicatrisantes, et on le retrouve dans la composition de nombreux soins cosmétiques afin de traiter un épiderme trop sec, irrité ou déshydraté.

Ils réduisent la sensation de faim

En cas de régime minceur, on préconise les flocons d’avoine (à condition de ne pas ajouter une tonne de cacao en poudre ou de sucre) qui renferment des fibres, procurant un sentiment de satiété. Par ailleurs, les fibres «solubles» vont faciliter l’assimilation des aliments et améliorer le transit intestinal.

Ils facilitent l'élimination des toxines

Si vous décidez de vous lancer dans une cure détox, n’hésitez pas à ajouter les flocons d’avoine à votre liste de courses. Ils apportent des acides aminés, accélèrent la production de lécithine dans le foie, et ont une action dépurative en éliminant les toxines dans l’organisme.

Ils baissent le cholestérol

Grâce à la présence des bêta-glucane qu’ils contiennent, les flocons d’avoine peuvent être consommés afin de réduire le taux de cholestérol dans le sang. On dit que ses fibres solubles sont très hypocholestérolémiantes.