La meilleure bière blonde au monde est française

En France, la brasserie du Pays Flamand peut de nouveau se faire mousser. Une de ses bières, l'Anosteké blonde a été sacrée championne du monde dans sa catégorie, le 9 septembre dernier, aux World Beer Awards 2021. C'est la deuxième médaille d'or qui récompense le travail de cette entreprise brassicole située à Merville (Nord).

Depuis 2007, le jury londonien du World Beer Awards distingue chaque année, les meilleures bières pour leur saveurs dans dix catégories, elles-mêmes subdivisées en plusieurs sous catégories, mais aussi pour leur design dans 8 catégories (bouteille, cannette, étiquette...). Pour l'édition 2021, une bière française a été couronnée du titre de meilleure bière au monde, dans la catégorie bière blonde (Pale Beer). Il s'agit de l'Anosteké blonde, un breuvage produit par la brasserie du Pays Flamand.

Now for the World's Best Pale Beer, which goes to…Anosteke Blonde! #WorldBeerAwards #WorldsBest pic.twitter.com/r2a8ECkSUZ

— WorldBeerAwards (@worldbeerawards) September 9, 2021