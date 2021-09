Boulangerie : où trouver la meilleure baguette parisienne de 2021 ?

Vendredi soir, les jurés du « prix de la meilleure baguette parisienne » ont décerné le premier prix aux « Boulangers de Reuilly » situé dans le dans le XIIe arrondissement de la capitale. Le boulanger en chef Makram Akrout va donc fournir l’Élysée pendant un an.

Lorsque Olivia Polski – adjointe chargée du commerce – lui a annoncé qu’il avait remporté le précieux sésame, M. Akrout, dont l'enseigne est située au 54, Boulevard de Reuilly, s'est retrouvé un peu déboussolé, comme l’illustrent ses trois premiers mots : « C’est une blague ? » Croyant à un canular, la chambre syndicale des boulangers a décidé, elle aussi, de l’appeler afin de lui confirmer la bonne nouvelle.

Une sélection complexe et compétitive

Au départ, elles étaient cent soixante-treize. Cent soixante-treize baguettes coupées en morceau et dégustées par un jury exigeant, présidé par Olivia Polski et composé de douze personnes dont le très connu Guillaume Gomez – ex-chef de l’Élysée – ou encore Taïeb Sahal, lauréat du Grand Prix l’an dernier.

D’abord jugées sur leur teneur en sel – cinquante-quatre seront éliminées d’entrée -, les baguettes doivent respecter des données précises comme la longueur, entre cinquante-cinq et soixante-dix centimètres, le poids, entre deux cents cinquante et trois cents grammes, et pas plus de dix-huit grammes de farine par kilo. Du travail d'orfèvre.

Merci au lauréat du Grand prix de la baguette 2021, M. Makram Akrout de la boulangerie "Les boulangers de Reuilly"- 54 bd de Reuilly pr son accueil chaleureux ! Une très belle histoire de talent, de générosité et de persévérance

Makram Akrout, en plus de voir sa boulangerie se faire assaillir de curieux, aura l’honneur de livrer le président de la République pendant un an. En attendant la prochaine édition !