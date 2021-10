Voici les 10 aliments à consommer au petit-déjeuner pour faire le plein d'énergie

Le petit-déjeuner est souvent considéré comme le repas le plus important de la journée. Après une nuit de sommeil, le corps a en effet besoin de faire le plein d'énergie afin d'attaquer une nouvelle journée. Pour cela, il convient d'y inclure tout ce qui est nécessaire au fonctionnement optimal de l'organisme.

Voici dix aliments qui vous permettront d'éviter la fringale avant le déjeuner, et d'être en pleine forme toute l'année.

Les céréales

Privilégiées par près d'un tiers des Français, les céréales sont riches en glucide, dont le corps a particulièrement besoin au réveil. Les gluides fournissent notamment l'énergie nécessaire au fonctionnement du cerveau, rien que ça.

En revanche, attention à ne pas choisir des céréales trop riches en sucres, type céréales au chocolat, et céréales industrielles en général.

Tous les spécialistes recommandent ainsi les flocons d'avoine, mélangés avec des fruits frais et/ou du lait (de vache ou végétal, au choix).

Le pain

Autre grand classique du petit-déjeuner, le pain apporte lui aussi les glucides nécessaires, et c'est encore mieux s'il est aux céréales, complet ou intégral.

Les oeufs

Manger des oeufs le matin permet de se sentir rapidement rassasié, et plusieurs études ont montré que cela permettait de diminuer la quantité de calories absorbées lors des repas suivants. Ils permettent en outre de maintenir à niveau son taux d'insuline et de sucre.

Les oeufs contiennent une bonne quantité de protéines, ainsi que des antioxydants et de la choline, indispensable au fonctionnement du cerveau.

Le café

Classique absolu, le café et la caféine qu'il contient améliorent les performances cognitives, le moral et diminue la fatigue. La caféine a également pour effet de faire brûler les graisses plus rapidement, et possède des vertus antioxydantes.

En revanche, il est recommandé de ne pas dépasser quatre tasses de café par jour.

Le thé vert

Considéré comme l'une des boissons les plus saines au monde, le thé vert apporte non seulement de la caféine mais aussi des antioxydants comme l'EGCG, qui protège le cerveau, le coeur et le système nerveux.

Le thé vert est également excellent contre le diabète.

Le miel

Il est recommandé de consommer un produit sucré au petit-déjeuner, et le miel présente l'avantage de ne pas être trop gras. Le sirop d'agave, la confiture, ou encore le rapadura, sont des alternatives riches en énergie.

Les fruits

Manger des fruits au petit-déjeuner est très bénéfique. Vitamines, potassium, fibres... On y trouve tout ce dont on a besoin pour être en forme, et ils permettent de se réhydrater. Une seule orange fournit ainsi la dose quotidienne nécessaire de vitamine C.

L'hiver, on privilégiera les agrumes (clémentines, oranges, pamplemousses), riches en vitamines, ou encore les pommes, les poires (excellentes pour le cholestérol), ou les kiwis (riches en vitamine D et antioxydants).

En été, cerises, raisins noirs et framboises sont parfaits, comme les fraises, le melon ou la pastèque.

les oléagineux

Les nutritionnistes recommandent de consommer environ 30 grammes d'oléagineux au petit-déjeuner. Noisettes, amandes, noix, noix de cajou... sont riches en fibres et améliorent ainsi la digestion en régulant le transit intestinal. Ils contribuent aussi à lutter contre les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et même certains cancers.

les graines de CHIA

Très nutritives, les graines de Chia constituent l'une des meilleures sources de fibres. Elles contiennent aussi des antioxydants. Il convient toutefois de les consommer avec des aliments riches en protéines, puisqu'elles en contiennent très peu.

Les graines de lin

Deux cuillères à café de graines de lin contiennent 3 grammes de protéines et 4 grammes de fibres. Riches en fibres, elles permettent de se sentir rassasié pour toute la matinée. Elles peuvent être ajoutées à d'autres aliments, constituant un complément idéal.