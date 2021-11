Pâtisserie : Cédric Grolet publie un nouveau livre de recettes

Le pâtissier star qui compte des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux publie son troisième livre. Cette fois, Cédric Grolet y dévoile des recettes imaginées autour de l’univers floral. Chaque pâtisserie prend la forme d’une fleur, qu’il s’agisse d’une rose ou d’une pâquerette.

Au total, 80 créations sont proposées. « C’est le livre le plus poussé du chef à ce jour. Les douilles, les dressages, le pochage, tout ce qui entoure la création des célèbres pâtisseries de Cédric Grolet a été utilisé différemment afin de créer un contenu unique » explique le communiqué.

Le résultat est parfois bluffant comme avec le « bouquet » de roses à la ganache gingembre et à l’insert framboise. Les pâtisseries trompe-l’œil du chef peuvent intimider le cuisinier amatateur, mais chaque étape de la recette est bien expliquée jusqu’au délicat pochage.

« Symbole de vie, d’élégance, et de pureté, [les fleurs] permettent de jouer sur les couleurs, les formes et les ingrédients. Elles sont extrêmement inspirantes et j’avais envie de les rendre comestibles ! » explique le chef qui a confirmé ce lancement sur son compte Instagram.

A 36 ans, il est à la tête de plusieurs établissements qui portent son nom. Il est toujours le chef pâtissier du Meurice à Paris.

Fleurs, Cédric Grolet, editions Alain Ducasse, 45€ (disponible le 4 novembre)