Restaurant : les bons petits plats de Circonstances à Paris

Les bonnes tables ne sont pas légion dans le quartier des Grands Boulevards à Paris. Aussi quand on découvre un bon bistrot, mieux vaut le noter précieusement.

Circonstances ne date pas d'hier. Franck Dervin et Karin Rouet tiennent cette table située rue Montmartre depuis quelques années déjà. Mais la crise sanitaire est passée par là, elle les a incités à adapter leur carte dans une approche « petits plats à partager ».

La déco a également eu droit à son traitement post-covid. Un arbre reconstitué a poussé au centre de la salle et apporte son lot de fraîcheur.

La carte fait dans le registre bistrot mais en plus sophistiqué. Il y a par exemple cette délicieuse et ingénueuse galette de pied de cochon craquante et son céleri remoulade (€). Un généreux pâté en croûte fait-maison servi avec pickles (10€) ou une intéressante friture de petits artichauts avec une mayo twistée (7€). Autant d'assiettes à partager « ou pas » suggère le menu.

Le chef n’hésite pas à sortir de sa carte en fonction des demandes de sa clientèle d’habitués. Ce soir là, un superbe cochon fondant a régalé une tablée de cinq personnes.

Et pour le vin ? Des références sûres cotoient des bouteilles plus rares comme les cuvées du Domaine des Jumeaux en Vendée. Les amateurs d’appellation prestigieuses pourront même profiter de vin au verre grâce au système de D-Vine.

Circonstances, 174, rue Montmartre Paris 2e