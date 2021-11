Restaurant : la culture française à croquer à l’hôtel Chouchou

Une carte simple, des produits frais, une ambiance conviviale : l'hôtel Chouchou met les petits plats dans les grands pour célébrer la culture du bien manger à la française.

C'est à deux pas de l'Opéra Garnier que se trouve l'hôtel Chouchou et sa guingette accueillante. Que l’on souhaite déguster de bons produits sur place ou à emporter, direction le marché façon «food court» composé de deux échoppes.

Le côté mer, baptisé «La Mer à Boire», propose une belle sélection de produits frais, comme des huîtres tout droit venues de la baie de Quiberon, des crevettes, du saumon, mais aussi des bulots IGP de Granville. A ne pas manquer, la fameuse Oyster Party avec l’huître à 1€ tous les mardis soirs.

©Chouchou Hôtel

En face, l’échoppe de «La Grande Bouffe» met l’accent sur des mets simples, mais efficaces : des frites croustillantes, une galette saucisse revisitée (à partir de 7€), ou la fameuse planche de charcuteries et de fromages (à partir de 14€). Servie avec du pain et du beurre, cette dernière est idéale à partager.

©Chouchou Hôtel

Le tout est à déguster au sein de la guinguette de l’hôtel Chouchou, assis à une grande tablée conviviale ou dans un coin un peu plus intime. Au bar, la carte propose une sélection de cocktails qui ne manque pas de rendre hommage à la pop culture française. Notre préféré : le «Initiale Bébé», pour sa douceur à base d'essence de violette et de liqueur de framboise (14€).

La guingette et le food court sont au coeur de l'hôtel Chouchou, qui possède 63 chambres, où il est possible de passer la nuit. Parmi celles-ci, trois suites aussi adorables que luxueuses rendent hommage à des icônes françaises : Edith Piaf, Boris Vian et Serge Gainsbourg. De quoi faire de beaux rêves.

Hôtel Chouchou, 11, rue du Helder, Paris 9e