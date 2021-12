Voici le meilleur saumon fumé à acheter pour Noël selon UFC-Que Choisir

C’est l’aliment star des tables des fêtes de fin d’année. Le saumon fumé est toujours autant plébiscité par les Français au mois de décembre. Simplement servi avec quelques gouttes de citron ou alors cuisiné en entrée plus complexe, sa texture et son goût fumé plaisent au plus grand nombre.

Et en plus, ce poisson est plein d’oméga 3. Afin d’y voir plus clair dans les grandes surfances, l’association UFC-Que Choisir a publié un guide.

Sans trancher, elle distingue le saumon d’élevage et le sauvage, de plus en plus difficile à trouver. Ces derniers sont sans doute plus sains en raison de leur alimentation mais en revanche « à la dégustation, pâtissent d'une texture assez ferme et sèche, pas toujours appréciée ».

UFC-Que Choisir invite aussi à s’intéresser aux conditions d’élevage plutôt qu’à l’origine (Norvège, Ecosse, Irlande). Le Label rouge atteste d’une certaine qualité : il impose de nombreuses contraintes tant sur le plan de l’élevage que de la transformation (salage, fumage, etc.).

Enfin le bio que garantit le label AB atteste aussi de conditions d’élevage plus respectueuses pour l’animal et son environnement.

Mais UFC-Que Choisir rappelle que le saumon qui présente le meilleur rapport qualité prix est sans doute la truite. « Moins convoitée que son cousin, la truite fumée est également moins chère et a gagné en qualité ces dernières années » expliquent les auteurs de l’enquête.

S’appuyant sur des critères de microbiologie, de salinité, de présence de contaminants et enfin de goût, ils ont retenu les saumons et les truites suivants :

Saumon

-Le saumon fumé au bois de hêtre prestige - Mowi - Bio - 57,90 € / kg

-Le saumon fumé -25 % de sel - Petit Navire - ASC - 52 € / kg

-Le saumon fumé Atlantique - U Bio - BIO - 57,30 € / kg

Truite