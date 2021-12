Voici le meilleur fromage au monde, selon un célèbre concours

Le meilleur fromage du monde est français et vient du Jura. C’est en tout cas la conclusion du Concours international de Lyon qui vient de se dérouler. L’heureux élu est un comté de 18 mois d’affinage de la fromagerie Arnaud du Fort des Rousses. Il a remporté les suffrages du jury avec une note de 99/100, décrochant ainsi la médaille d’or toutes catégories confondues.

Avant d’établir leur palmarès, les jurés ont gouté à l’aveugle près de 1.000 fromages venus du monde entier. Ils ont été séduits par «la puissance des arômes» du comté de 18 mois.

Cette médaille est une nouvelle distinction pour la fromagerie Arnaud : elle avait obtenu la médaille d’Or Supergold au Mondial du fromage 2021 de Tours pour les comtés Juraflore, également fabriqués au Fort des Rousses.

Le comté est l’un des fromages les plus populaires en France. Facilement identifiable à son logo vert avec une cloche sur sa tranche, il s’en vend près de 60.000 tonnes chaque année. Cette spécialité au lait cru à pâte pressée cuite est produite dans le Massif du Jura et est protégée par un cahier des charges précis. Par exemple, chaque meule doit passer au minimum quatre mois en cave. Mais il n’est pas rare de trouver du 12, 18, 24 mois d'affinage ou plus. Avec ses arômes d’épices, de fruits ou encore de fleurs, il offre une grande palette de nuances ce qui en fait un fromage d’une belle complexité.