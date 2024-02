César 2024 : retrouvez le palmarès complet de la 49e cérémonie

Depuis la salle mythique de l'Olympia, à Paris, l'académie des César a décerné ce vendredi soir ses prix à la crème du cinéma français. Voici la liste des lauréats de cette 49e cérémonie présidée par la comédienne et réalisatrice Valérie Lemercier.

«Anatomie d'une chute», de Justine Triet

Sandra Hüller pour «Anatomie d'une chute»

Arieh Worthalter pour «Le procès Goldman»

Justine Triet pour «Anatomie d'une chute»

Laurent Sénéchal pour «Anatomie d'une chute»

David Cailley pour «Le règne animal»

«Simple comme Sylvain», de Monia Chokri

"I'm so sorry Mr. Nolan" Monia Chokri s'excuse auprès de Christopher Nolan après avoir remporté le César du Meilleur film étranger pour Simple comme Sylvain. #César2024 pic.twitter.com/HtOeCDi1NE

«Les filles d'Olfa», de Kaouther Ben Hania

«La mécanique des fluides», de Gala Hernandez Lopez

Justine Triet et Arthur Harari pour «Anatomie d'une chute»

Andrea Laszlo de Simone pour «Le règne animal»

Swann Arlaud pour «Anatomie d'une chute»

Swann Arlaud reçoit le César du Meilleur Acteur dans un second rôle #César2024 pic.twitter.com/YWXh2DyrrM

Cyrille Bonjean, Bruno Sommier et Jean-Louis Autret pour «Le règne animal»

«L'Attente», d'Alice Douard

«Été 96» de Mathilde Bédouet

Raphaël Quenard pour «Chien de la casse»

Ella Rumpf pour «Le théorème de Marguerite»

«Linda veut du poulet !», de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach

«Chien de la casse», de Jean-Baptiste Durand

Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet et Niels Barletta pour «Le règne animal»

Stéphane Taillasson pour «Les trois mousquetaires partie 1 et 2»

Ariane Daurat pour «Le règne animal»

Valérie Donzelli et Audrey Diwan pour «L'amour et les forêts»

"Je vous aime et j'espère que vous allez gagner, voilà !"





Valérie Donzelli et Audrey Diwan remportent le César de la Meilleure Adaptation pour L'Amour et Les Forêts. #César2024 pic.twitter.com/HEQt1L4of6

— CANAL+ (@canalplus) February 23, 2024