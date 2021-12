Alimentation : les 5 produits dont les prix vont flamber en 2022

L'inflation est de retour d'après tous les indicateurs économiques et elle ne semble pas près de retomber. Dans les grandes surfaces, le passage en caisse risque de provoquer de mauvaises surprises auprès des consommateurs. Voici 5 produits dont les cours devraient flamber.

Le café

Les plus grands pays producteurs de café, le Brésil et le Vietnam, doivent faire face à une baisse importante de leur production. Le premier a été victime d’une série d’intempéries qui ont affecté les récoltes (-25%). Le second est paralysé en raison des restrictions sanitaires liées à une nouvelle vague de coronavirus. En moyenne, les marques prévoient «entre 5 et 10%» d’augmentation.

La moutarde

Les producteurs de moutarde sont confrontés à une baisse de récolte des graines qu’on utilise dans la préparation du condiment. Le Canada, premier pays producteur, a souffert d'une grande sécheresse et des terribles dégâts provoqués par le dôme de chaleur qui a ravagé des champs entiers. En France, la production s'effrite un peu plus chaque année en raison de l'arrêt des produits phytosanitaire. Le secteur table sur une hausse comprise entre 5% à 15%.

Le pain

L’inflation du prix des matières premières va aussi se répercuter dans la baguette. En effet, la farine et la levure coutent déjà plus cher. Les boulangers, comme beaucoup d’autres professions, vont en outre devoir augmenter les salaires l’an prochain. Il faut donc s’attendre à ce que le pain coûte plus cher. La baguette ne devrait toutefois pas prendre plus de 5%, d’après la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF).

Les pâtes

Les pâtes risquent elles aussi de coûter plus cher l’an prochain. Leur prix devrait bondir de 6 à 7%, d’après les experts. Les industriels pointent le coût des matières premières qui n’a fait que s’alourdir depuis début 2021. Mais le transport et l’emballage viennent eux aussi plomber le budget.

Le sucre

Les gâteaux risquent bien d’être allégés en sucre l’an prochain. En effet, cette denrée a vu son cours flamber de plus de 40% en un an, d’après le dernier indice FAO.