Restaurant : Philippe Etchebest a ouvert sa nouvelle table à Bordeaux

Et une table de plus. Le célèbre chef étoilé Philippe Etchebest est à la tête d’un nouveau restaurant à Bordeaux depuis peu. Maison Nouvelle vient d’ouvrir ses portes dans le quartier très branché des Chartrons.

Un nom qui n’a pas été choisi au hasard. En effet, « maison nouvelle » se traduit par « exte best » en basque.

Elle est installée dans un petit immeuble de trois étages. C’est un ancien atelier d’ébéniste qui a été entièrement rénové. Après des années de travaux, et de démêlés judiciaires sur le permis de construire, le chef MOF peut enfin accueillir ses premiers clients. Ces derniers doivent d’ailleurs sonner avant de se voir ouvrir la porte, un peu comme s’ils venaient dîner dans la propre maison du chef.

Cette nouvelle table gastronomique propose un menu unique en sept services à 210€. Quant aux plats, on sait déjà que ses fameuses ravioles de champignons au foie gras sont au programme. Sans surprise, c’est le terroir du Sud-Ouest qui sera mis en valeur. Et c’est à un ancien sous-chef de l’Orangerie (Four Season George V), Benoit Grondin, que reviendra la délicate charge de tout mettre en musique.

Pour marquer l'évènement, une vidéo tournée peu de temps avant l'ouverture a été diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit le chef motiver ses équipes et prodiguer ses derniers conseils.

Cette ouverture ne signifie pas pour autant que le chef va s’éloigner des plateaux de télévision. Il reste notamment à l’affiche de Top Chef pour la prochaine saison. Il place toutefois beaucoup d’espoir dans ce nouveau restaurant et ne cache pas qu’il aimerait décrocher une deuxième voire une troisième étoile qui pour l’heure échappe encore à Bordeaux.

Maison Nouvelle, 11, rue Rode, Bordeaux