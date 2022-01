Restaurant : Chocho, la nouvelle table de l'ex-Top Chef Thomas Chisholm

Moins d’un an après son passage remarqué dans Top Chef, Thomas Chisholm refait parler de lui avec sa nouvelle table Chocho. A la fois cosy et branché, ce repaire de bon petit plats s’est installé dans les murs de l’ancien Bel ordinaire, en plein quartier gourmand du 10e arrondissement.

Le jeune chef (30 ans) et sa brigade envoient des assiettes pleines de pep et surtout d’originalité. A la carte, les plats qui en disent le moins sont ceux qui surprennent le plus.

On commence avec cette intrigante « Teq paf’ au lieu jaune » (11€) qui annonce la couleur. Il faut d’abord déposer sur sa main un mélange tonique de sel, de sucre et de piment avant de le lécher. Puis on boit une gorgée du « jus de ceviche » et on croque dans la chair du poisson déposée sur une tranche de citron vert. La dégustation est certes brève mais très ludique.

©AntoineMotard

Même topo pour le délicieux et peu disert « plat à saucer » (10€) qu’on range déjà dans la catégorie des incontournables de la maison : une assiette de purée de carotte à l’huile de persil et au jus de viande avec des pointes de gelée à l’ail des ours. On en viendra à bout à l’aide d’un morceau de pain encore tiède. Très régressif et simplement bon.

©AntoineMotard

Les topinambours (10€) frits et glacés au sirop d’érable sont aussi à tomber (attention c’est chaud). Originalité encore avec le dessert au chèvre frais (11€), au pamplemousse et à l’aneth avec son discret mais délicieux caramel à la mandarine.

©AntoineMotard

Tous ces petits plats seraient à partager mais la taille des portions invite plutôt à la jouer solo. Et pour accompagner la dégustation : le pain craquant du voisin Thierry Breton et une carte des vins qui compte près de 400 références.

Chocho, 54, rue de Paradis, Paris 10e