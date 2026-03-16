Gastronomie : le guide Michelin dévoile ce lundi son palmarès 2026 des meilleures tables de France

Le guide Michelin dévoile ce lundi à Monaco son palmarès 2026 des restaurants étoilés. Plus de 600 chefs sont attendus pour découvrir les nouvelles distinctions du fameux «livre rouge».

Des étoiles dans les yeux pour célébrer des assiettes extraordinaires. Dans un contexte économique et international incertain, la cérémonie du guide Michelin, qui se déroule ce lundi sur le Rocher entend célébrer la vitalité de la gastronomie française. À partir de 17h, au Forum Grimaldi de Monaco, les regards de la haute cuisine seront tournés vers la scène. Le célèbre guide à la couleur rouge doit y révéler son palmarès 2026, moment clé pour les chefs qui espèrent décrocher (ou conserver) une étoile.

Après Metz (Moselle) l’an dernier, la cérémonie se tient cette fois dans la principauté, choisie pour sa concentration exceptionnelle de restaurants distingués. Sur à peine deux kilomètres carrés, Monaco compte en effet huit établissements étoilés et attire chaque été une clientèle internationale venue des palaces et des yachts. Plus de 600 chefs et membres de leurs brigades sont attendus pour cette soirée très scrutée.

En 2025, le guide avait attribué 68 nouvelles étoiles, dont une troisième à Hugo Roellinger et à Christopher Coutanceau, qui l’avait retrouvée deux ans après l’avoir perdue.

Une distinction toujours très convoitée

Le suspense reste entier autour des nouvelles promotions. Chaque année, l’attribution des trois étoiles semble suivre une ligne éditoriale, alternant entre grandes tables de palace et maisons familiales ancrées dans leur territoire. Au-delà du prestige, la cérémonie se déroule dans un climat particulier pour la profession. Entre inflation et baisse des réservations dans certains établissements, de nombreux restaurateurs évoquent une année difficile.

Le guide Michelin, créé en 1900 pour accompagner les automobilistes, couvre aujourd’hui plus de cinquante destinations dans le monde. À Monaco, la journée se conclura par le traditionnel dîner des chefs, orchestré par Alain Ducasse dans son restaurant dénommé Louis XV. En cuisine, un menu inspiré de la Méditerranée (pois chiches, rougets et agrumes) sera servi aux convives pour célébrer les saveurs de la Riviera, loin des tensions qui agitent le monde.