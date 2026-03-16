Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Gastronomie : le guide Michelin dévoile ce lundi son palmarès 2026 des meilleures tables de France

Après Metz pour l'édition 2025, la cérémonie se tient cette fois dans la principauté, choisie pour sa concentration exceptionnelle de restaurants distingués. [Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le guide Michelin dévoile ce lundi à Monaco son palmarès 2026 des restaurants étoilés. Plus de 600 chefs sont attendus pour découvrir les nouvelles distinctions du fameux «livre rouge».

Des étoiles dans les yeux pour célébrer des assiettes extraordinaires. Dans un contexte économique et international incertain, la cérémonie du guide Michelin, qui se déroule ce lundi sur le Rocher entend célébrer la vitalité de la gastronomie française. À partir de 17h, au Forum Grimaldi de Monaco, les regards de la haute cuisine seront tournés vers la scène. Le célèbre guide à la couleur rouge doit y révéler son palmarès 2026, moment clé pour les chefs qui espèrent décrocher (ou conserver) une étoile.

Après Metz (Moselle) l’an dernier, la cérémonie se tient cette fois dans la principauté, choisie pour sa concentration exceptionnelle de restaurants distingués. Sur à peine deux kilomètres carrés, Monaco compte en effet huit établissements étoilés et attire chaque été une clientèle internationale venue des palaces et des yachts. Plus de 600 chefs et membres de leurs brigades sont attendus pour cette soirée très scrutée.

En 2025, le guide avait attribué 68 nouvelles étoiles, dont une troisième à Hugo Roellinger et à Christopher Coutanceau, qui l’avait retrouvée deux ans après l’avoir perdue.

Une distinction toujours très convoitée

Le suspense reste entier autour des nouvelles promotions. Chaque année, l’attribution des trois étoiles semble suivre une ligne éditoriale, alternant entre grandes tables de palace et maisons familiales ancrées dans leur territoire. Au-delà du prestige, la cérémonie se déroule dans un climat particulier pour la profession. Entre inflation et baisse des réservations dans certains établissements, de nombreux restaurateurs évoquent une année difficile. 

Sur le même sujet Guide Michelin : L’Ambroisie, Le Suquet... Voici la liste complète des restaurants qui perdent des étoiles en 2026 Lire

Le guide Michelin, créé en 1900 pour accompagner les automobilistes, couvre aujourd’hui plus de cinquante destinations dans le monde. À Monaco, la journée se conclura par le traditionnel dîner des chefs, orchestré par Alain Ducasse dans son restaurant dénommé Louis XV. En cuisine, un menu inspiré de la Méditerranée (pois chiches, rougets et agrumes) sera servi aux convives pour célébrer les saveurs de la Riviera, loin des tensions qui agitent le monde.

Gastronomieguide Michelinrestaurantsétoile

À suivre aussi

Taste of Paris : les grands chefs ont rendez-vous au Grand Palais du 21 au 24 mai
Plat préféré, région dominante, symbole culturel… Un sondage relayé ce mardi détaille la perception de la gastronomie française chez nos concitoyens
Oscars 2026 : saumon, truffe, sushis... Quel sera le menu proposé aux stars après la cérémonie ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités